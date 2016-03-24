«قبل الربيع» يحصد الجائزة التاسعة له بمهرجان نيويورك للفيلم الاجتماعي

أبدى المخرج أحمد عاطف سعادته بحصول فيلمه “قبل الربيع” على جائزة مهرجان نيويورك للفيلم الاجتماعي، لتصبح الجائزة هي التاسعة دولياً التي يحصل عليها الفيلم الذي تتناول أحداثه ثورة 25 يناير، وذلك بعد الجائزة الماسية الكبرى للسينمائيين، بجنوب شرق آسيا.

وقال “عاطف” حسب ” 24″، إن الجائزة تحمل قيمة كبيرة بالنسبة له، خاصة أنّها مُنحت من أحد أهم المهرجانات على الساحة الأمريكية من خلال لجنة تحكيم تضم شخصيات مرموقة منها جاكلين أدا مديرة العلاقات الدولية بالمركز القومى للسينما بفرنسا، والممثل الأمريكي مارك دوريه، والمنتجة الأمريكية نيكول كوكس، فضلاً عن رئيس تحرير موقع “إم 21 ” كلاوس مولر، وبرونو شاتلان مؤسس “فيلم فيستيفالس دوت كوم”، والأستاذ الجامعى والمخرج جيرالد بابازيان.

“قبل الربيع” بطولة حنان مطاوع وأحمد وفيق وأحمد عبد الله محمود وفايق عزب وثراء جبيل، ويتناول الفيلم تفاصيل حياة المدونين الإلكترونيين فى مصر قبل ثورة 25 يناير (كانون الثاني)، ودورهم فى الثورة، والمشاكل الأمنية التي تعرضوا لها أثناء الثورة وبعدها.