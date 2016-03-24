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تقرير – نابولي حدد بديل إيجواين في حالة رحيله

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تقرير – نابولي حدد بديل إيجواين في حالة رحيله تقرير – نابولي حدد بديل إيجواين في حالة رحيله

أشارت ميديا ست الإيطالية إلى أن نابولي وضع بديلا لمهاجمه جونزالو إيجواين الذي يرغب العديد من كبار أوروبا في ضمه.

وقالت الشبكة إن على رأس هذه الأندية يأتي بايرن ميونيخ ومانشستر يونايتد وأن الشرط الجزائي في عقد اللاعب يقدر بـ94 مليون يورو.

وحدد نابولي اللاعب بيير أوباميانج نجم بروسيا دورتموند كهدف له في حالة رحيل المهاجم الأرجنتيني الذي يعيش أفضل أوقاته حاليا فهو هداف الدوري الإيطالي بـ29 هدفا.

ونقلت الشبكة عن صحيفة كوريري ديلو سبورت استعداد نابولي لرفع القيمة المالية التي يتقاضاها إيجواين إلى 7.5 مليون يورو سنويا.

وتقدر قيمة الجابوني الحاصل على جائزة أفضل لاعب في القارة السمراء العام الماضي بـ55 مليون يورو وينتهي تعاقده مع دورتموند عام 2020.

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