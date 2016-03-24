إخلاء سبيل مجدى قرقر.. وأحكام غيابية تعطل خروج مجدى حسين

أخلت سلطات الأمن بقسم شرطة مدينة نصر أول سبيل مجدى قرقر، القيادى بحزب الاستقلال – العمل سابقا – والتحالف الداعم للإخوان، تنفيذاً للقرار الصادر من محكمة الجنايات بإخلاء سبيله مع اتخاذ تدابير أمنية.

وأفادت مصادر مقربة من “قرقر” بأنه وصل إلى منزله فى ساعة مبكرة من صباح اليوم، كما تم التقاط صورة له داخل منزله. فى السياق ذاته قالت أسرة مجدى أحمد حسين، الكاتب الصحفى ورئيس حزب الاستقلال – العمل سابقا – إنه بعد قرار إخلاء سبيله من المحكمة ظهرت مجموعة من أحكام الحبس الغيابى التى صدرت ضده، فى قضايا نشر أثناء فترة حبسه احتياطياً، الأمر الذى منع الإفراج عنه. وأوضحت الأسرة، فى بيان صادر عنها، أن مجدى حسين يعانى من انزلاق غضروفى مزمن، وأنه مريض بالقلب وضيق الشرايين ويحتاج للتواجد فى مكان جيد التهوية.

وأكدت نجلاء القليوبى، زوجة مجدى حسين لـ”اليوم السابع”، أن هيئة الدفاع بدأت فى إجراءات الاستشكال واستئناف الأحكام الصادرة بحقه. تجدر الاشارة إلى أن محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، أخلت سبيل مجدى قرقر القيادى بحزب الاستقلال والمتحدث باسم تحالف دعم الإخوان، ومجدى حسين رئيس حزب الاستقلال، والشيخ فوزى السعيد، وناصر عبد السلام رئيس حزب البناء والتنمية، و6 آخرين، مع اتخاذ التدابير الاحترازية.