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مقتل فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في الضفة الغربية

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مقتل فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في الضفة الغربية مقتل فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في الضفة الغربية

ارشيفية

قال الجيش الإسرائيلي، في بيان اليوم الخميس، إن قواته قتلت فلسطينيين بالرصاص بعد أن هاجما جنديًا إسرائيليًا في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي “طعن مهاجمان جنديا إسرائيليا عند موقع عسكري في الخليل، وتعاملت قواتنا مع الهجوم وأطلقت النار على المهاجمين مما أدى إلى مقتلهما”.

وذكرت متحدثة باسم مستشفى إسرائيلي، أن الجندي في حالة مستقرة، وأن الفحوص الأولية أظهرت أنه أصيب بجروح طفيفة.

وقتل فلسطينيون 28 إسرائيليا واثنين من الأمريكيين في هجمات بالشوارع منذ أكتوبر الماضي، وقتلت القوات الإسرائيلية 190 فلسطينيا على الأقل بينهم 129 شخصا تقول إسرائيل إنهم مهاجمون. وقتل معظم الباقين في اشتباكات واحتجاجات.

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