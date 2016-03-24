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النيابة تعاين 3 جثث عثر عليها بمزرعة موالح بقرية بندف فى الشرقية

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النيابة تعاين 3 جثث عثر عليها بمزرعة موالح بقرية بندف فى الشرقية النيابة تعاين 3 جثث عثر عليها بمزرعة موالح بقرية بندف فى الشرقية
انتقل محمد صلاح عبد الحفيظ وكيل أول نيابة منيا القمح بالشرقية، برئاسة المستشار إسلام حشيش، وبإشراف المستشار أحمد الفقى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، لمعاينة 3 جثث لرجلين وسيدة مجهولة الهوية، عثر عليها داخل مزرعة موالح بقرية بندف دائرة المركز.

تلقى اللواء حسن سيف مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء هشام خطاب مدير البحث الجنائى، يفيد بلاغا بالعثور على 3 جثث داخل مزرعة موالح بقرية بندف، التابعة لمركز منيا القمح، وانتقلت أجهزة الشرطة برئاسة الرائد رائد ربيع رئيس مباحث المركز .

وتبين من التحريات الأولية، أن الجثة الأولى لمسجل خطر يدعى "السيد الهجينى" 23 سنة، من أخطر العناصر الإجرامية بالناحية ومطلوب ضبطه فى العديد من قضايا الخطف والسرقة، والجثة الثانية لشخص يدعى "محمد دعدور" أحد رجال السيد الهجينى والجثة الثالثة لسيدة جارى التعرف على هويتها، وتم نقل الجثث لمشرحة مستشفى الأحرار لتشريحها.


>- العثور على 3 جثث داخل مزرعة بقرية بندف فى الشرقية

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