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أستاذة تغذية: مكونات اللبان تسبب دهون الكبد والسرطان ولو مصمم اعرف المحاذير

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أستاذة تغذية: مكونات اللبان تسبب دهون الكبد والسرطان ولو مصمم اعرف المحاذير أستاذة تغذية: مكونات اللبان تسبب دهون الكبد والسرطان ولو مصمم اعرف المحاذير
نشر رواد مواقع التواصل الاجتماعى خاصة "فيس بوك" تحذيرات من استخدام أحد أنواع اللبان الخالية من السكر، استنادا إلى أن مكوناته تسبب السرطان، خاصة للأطفال، كما تسبب تشوه الأجنة داخل أرحام الحوامل.

وتوضح الدكتور إيناس صلاح مجاور - أستاذ الباطنة والغدد الصماء والتغذية بكلية طب قصى العينى - أن اللبان يحرص على مضغه كثيرون، والبعض يعتمد عليه لمنع الشعور بالجوع فترات طويلة، وهذا خطأ كبير، حيث كل أنواع اللبان المتوفر حاليا فى الأسواق تحوى مواد وألوان ورائحة صناعية وغيرها من المكونات المكتوبة بخط رفيع على العبوة، وهذه المكونات لها آثار جانبية متعددة تظهر على الفرد المستخدم اللبان بشكل كبير.

وتشير الدكتورة إيناس إلى أن كل أنواع اللبان تحتوى على مواد صناعية تسبب تكوين على الكبد وفى العضلات، ما يعرض الفرد للإصابة بالسرطان، وتزيد الخطورة عند الأطفال الذين يمضغون كل أنواع اللبان وأحيانا يبتلعونها، مشيرة إلى أن اللبان الطبيعى مثل "اللبان الدكر وأنواعه" مفيد فى تنظيف الأسنان وتفتيح الشعب الهوائية.

وتنصح د. إيناس بالابتعاد عن اللبان الصناعى أو استخدامه مرة واحدة فى اليوم ولمدة ساعتين على الأكثر، مشيرة إلى أن أنواع اللبان المكتوب على عبواتها جملة "خالى من السكر" تحوى سكر "الاسبرتام" أو المعروف باسم "سكر دايت"، والذى ثبت من خلال التجارب على الحيوانات أنه يسبب السرطان، وإن لم يثبت حتى الآن مدى تأثيره على الإنسان، لكن هناك دراسات حديثة أخرى تؤكد خطر سكر "الاسبرتام" على صحة الإنسان، وطالما هناك أبحاث وتجارب فهناك نسبة من الخطر قد يشكلها هذا المنتج ويفضل الابتعاد عنه حتى نتأكد من سلامة استخدامه.


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مصر 365

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