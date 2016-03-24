لتجنب الإصابة.. 6 أعراض خفية لسرطان القولون.. تعرف عليها وحافظ على نفسك

سرطان القولون من أخطر الأورام التى تصيب الملايين فى العالم، وهناك أعراض ظاهرة وواضحة للمرض مثل حدوث نزيف دموى من المستقيم، إلا أن هناك العديد من الأعراض الخفية التى يجهلها أغلبنا ما قد يهدد بفشل علاج المرض حال اكتشافه متأخرا.

ووفقا لمركز مايو كلينيك الأمريكى فتشمل قائمة الأعراض التقليدية لسرطان القولون الإصابة بالإسهال أو الإمساك وتغيير حجم البراز، واستمرار ذلك لأكثر من 4 أسابيع، وحدوث نزيف من الشرج أو ظهور دم بالبراز، وفقدان الوزن دون أسباب واضحة والشعور بالإعياء.

وفى هذا التقرير نسلط الضوء على مجموعة من الأعراض الخفية لسرطان القولون، حسبما نشر مؤخراً الموقع الأمريكى "موجز القراء"، وتشمل:

1.الإصابة بالأنيميا قد يكون علامة على الإصابة بسرطان القولون نتيجة حدوث نزيف داخلى فى الأمعاء، وعلى الرغم من الأنيميا غالبا ما تحدث بسبب سوء التغذية ونزول دم الطمث عند السيدات، إلا أنها قد تكون أحيانا دليلا على الإصابة بسرطان القولون، لذا يجب استشارة الطبيب إذا لاحظت بعض أعراض الأنيميا مثل الشعور بالإعياء والدوخة.

2.ضيق التنفس: على الرغم من أنك قد تصاب أحيانا بضيق التنفس بسبب الشعور بالإعياء أو معاناتك من الحساسة، إلا أنه قد يكون أحيانا علامة على الإصابة بسرطان القولون بسبب نزيف الأمعاء المستمر على مدى فترات طويلة، حيث يقلل ذلك من مستوى الهيموجلوبين بالدم، ويحد من قدرة الدم على حمل الأكسجين.

3.الشعور بالانتفاخ والتطبل: نصاب بها كثيرا بعد تناول وجبة ثقيلة، ولكن قد يصاب البعض بالانتفاخ وتقلصات الأمعاء بسبب سرطان القولون، نتيجة تراكم الفضلات بالأمعاء وحدوث انسداد بها.

4.الإمساك الشديد: إذا كان الإمساك شديدا واستمر ذلك لفترة طويلة فقد يكون ذلك علامة على الإصابة بسرطان القولون، ويجب استشارة الطبيب.

5.إذا لاحظت حدوث تغيير فى شكل الفضلات وأصبح البراز أصغر حجما على غير العادة، فقد يعنى ذلك الإصابة بالأورام بسبب انتشار الزوائد بالأمعاء.

6. تغير لون البراز فيصبح داكنا: قد يكون ذلك علامة على الإصابة بسرطان القولون، ولكنه فى الوقت نفسه قد يكون أيضا دليلا على الإصابة بقرحة أو بسبب تناول مكملات الحديد.

وأضاف التقرير أن احتمالات إصابة الشخص بسرطان القولون تكون كبيرة إذا كان يعانى من هذه الأعراض معا أو أغلبها، لذا يجب استشارة الطبيب فورا.

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