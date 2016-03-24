بإيدك تتحكمى فى مستوى ذكاء طفلك.. طرق لزيادة معدل ذكاء الجنين داخل الرحم

كشف تقرير نشره الموقع الهندى "Bold sky" مؤخرا عن طرق تعزز ذكاء الطفل أثناء الحمل، مشيرا إلى أن نمو المخ يبدأ فى الرحم، وفى هذه المرحلة يتشكل ذكاء وشخصية الطفل، لذا من الضرورى التعامل مع هذه المرحلة وفق ما يساعد فى تنمية ذكاء الطفل.

وأشار التقرير إلى أن هناك بعض العوامل التى تساعد فى تحسين التنمية العقلية ومستوى ذكاء الطفل داخل الرحم منها:

1- تناول الأغذية الصحية

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2- التحكم فى الإجهاد

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3- الاستماع للموسيقى الهادئة والكلاسيكية

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4- اللمسات السحرية لبطنك أثناء الحمل

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>تناول الحامل للأطعمة المغذية وأبرزها الغنية بالأحماض الدهنية وأوميجا 3 وحمض الفوليك، وكذلك منتجات الألبان وغيرها يحسن من مستوى ذكاء الطفل ويعزز وينمى قدرة دماغه أثناء وجوده فى الرحم.>تعرض الحامل للإجهاد يؤثر على صحة الجنين، لذا ينصح بابتعاد الحوامل عن العوامل التى تعرضهن للإجهاد، لأثره السلبى على ذكاء وتطور الطفل العاطفى.>الموسيقى تلعب دورا مهما فى نمو مخ الطفل، فقد أثبتت الكثير من الأبحاث أن الجنين يسمع أى صوت وهو داخل الرحم، ما يعنى أن الموسيقى الهادئة والكلاسيكية تساعد فى زيادة مستوى ذكاء الطفل بشكل عال.>لمس البطن من الخارج يجعل الطفل يشعر بالدفء والراحة وهو داخل الرحم، كما يعد وسيلة منشطة ومحفزة لمخ وذكاء الطفل.