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أمين عام تجمع الساحل والصحراء: يجب الدفاع عن حدودنا دون انتظار مجلس الأمن

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أمين عام تجمع الساحل والصحراء: يجب الدفاع عن حدودنا دون انتظار مجلس الأمن أمين عام تجمع الساحل والصحراء: يجب الدفاع عن حدودنا دون انتظار مجلس الأمن

24 مارس 2016 | 10:30 صباحاً

قال الأمين العام لتجمع دول الساحل والصحراء إبراهيم ثانى أفانى، إن ميثاق الأمم المتحدة يسمح للدول بالدفاع عن حدودها وعمل تنظميات إقليمية لهذا الهدف، ويجب أن تقوم الدول الأفريقية بذلك، ولا تترك لمجلس الأمن القيام بهذه المهمة نيابة عنها. وأضاف الأمين العام للتجمع خلال جلسة مؤتمر شرم الشيخ: “أن أمانة الساحل والصحراء يشغلها ما يحدث فى تشاد والصومال، ودورنا أن نقوم بحمايتهم، ومن الضرورى أن ننشغل بهذا الأمر ونحيى إسهامات الأمين العام للأمم المتحدة، والمبعوث الخاص بمنطقة الساحل وليبيا، والمبادرات التى اتخذها الرئيس التشادى لصالح تجمع “س ص”، وحكمة الملك محمد السادس فى هذا الإطار أيضا . واستطرد الأمين العام: “لابد أن تكون القوات العسكرية والشرطية داخل تجمع الساحل والصحراء قادرة على التحرك بسهولة عبر كافة ومختلف حدود الدول الأعضاء للمشاركة فى مهام استعادة الأمن والاستقرار، مطالبا بضرورة إقرار بعض القرارات القوية واعتماد آلية لتسوية النزاعات فى تجمع الساحل والصحراء .

 

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