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وزير الدفاع: ملتزمون بقرارات تجمع الساحل والصحراء ونواجه معا التحديات

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وزير الدفاع: ملتزمون بقرارات تجمع الساحل والصحراء ونواجه معا التحديات وزير الدفاع: ملتزمون بقرارات تجمع الساحل والصحراء ونواجه معا التحديات

وزير الدفاع

قال الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، إن الدعم القوى من القيادة السياسية المصرية، واستراتيجية التواصل التى تتبناها مع الأشقاء فى القارة الأفريقية، والإيمان بالعلاقات الساسية والجهود المتبادلة، كانت داعما كبيرا للتعاون مع دول الساحل والصحراء، بالإضافة إلى رصيد القوات المسلحة المصرية فى التعامل مع الأشقاء الأفارقة، سواء فى المجال التنموى أو العسكرى . وأضاف وزير الدفاع خلال مؤتمر وزراء دفاع الساحل والصحراء، أن الخبرة المصرية فى عمليات تسوية النزاعات، والمشاركة فى العديد من قضايا دول التجمع، وعضويتها الحالية فى مجلس السلم والأمن الأفريقى، ولجنة مكافحة الإرهاب وتعزيز الجهود الإقليمية والدولية، لها دور كبير فى إرساء حالة السلم والأمن فى القارة ودول التجمع .

وأشار وزير الدفاع إلى مبادرة التى طرحتها فى عام 2013 لإنشاء مركز الساحل والصحراء لتبادل المعلومات الاستخبارية حول التهديدات الإرهابية والجريمة المنظمة، بالإضافة إلى كافة الأفكار والمقترحات المقدمة حتى يتم إنهاء إجراءات إنشائه فى القريب العاجل . وأعلن وزير الدفاع الالتزام الكامل بكل قرارات تجمع س ص، متمنيا أن يكون اجتماع شرم نقطة الانطلاق لمواجهة التحديات الأمنية والإرهابية التى تواجه دول التجمع.

 

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