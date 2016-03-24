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لليوم الثالث.. إلغاء رحلة مصر للطيران من مطار القاهرة إلى بروكسيل

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لليوم الثالث.. إلغاء رحلة مصر للطيران من مطار القاهرة إلى بروكسيل لليوم الثالث.. إلغاء رحلة مصر للطيران من مطار القاهرة إلى بروكسيل

24 مارس 2016 | 10:25 صباحاً

أكد مصدر مطلع بشركة للطيران، إلغاء الرحلة التى كان من المقرر أن تتجه اليوم الخميس من مطار القاهرة إلى مطار بروكسيل الدولى ببلجيكا لليوم الثالث على التوالى، نظرا لإغلاقه أمام حركة الملاحة الجوية، بناءً على تعليمات المطار والسلطات البلجيكية بعد الهجمات الإرهابية التى وقعت هناك الثلاثاء الماضى. واوضح المصدر أن شركة مصر للطيران تقوم بتسير 4 رحلات أسبوعيا إلى مطار بروكسيل الدولى تقلع فى العاشرة صباحا، ومن المقرر استئناف الرحلات بين مطار القاهرة ومطار بروكسيل فور عودة حركة الملاحة الجوية هناك. وكان مدير الشركة المشغلة لمطار بروكسل الدولى “ارنو فيست”، قد أعلن أمس الأربعاء، على تويتر أن المطار الذى شهد اعتداء إرهابيا الثلاثاء الماضى، سيبقى مغلقا أمام حركة الملاحة، مضيفا “لن تغادر رحلات تجارية من مطار بروكسل أو تصله اليوم.

 

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