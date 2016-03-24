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يوفنتوس: لاعبونا لن يرحلوا إلى فرق أخرى.. ومنهم بوجبا

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يوفنتوس: لاعبونا لن يرحلوا إلى فرق أخرى.. ومنهم بوجبا يوفنتوس: لاعبونا لن يرحلوا إلى فرق أخرى.. ومنهم بوجبا

شدد جوسيبي ماروتا المدير الرياضي ليوفنتوس على أن لاعبي الفريق لا يرغبون في الرحيل مع نهاية الموسم الحالي.

ورد ماروتا على الصحفيين حين سؤل عن رغبة أنتونيو كونتي مدرب يوفنتوس السابق في انتداب بعض لاعبي الفريق إلى تشيلسي الذي سيتولى قيادته على الأرجح مع انطلاق الموسم المقبل.

وقال ماروتا:"جميع اللاعبين وقعوا على عقود طويلة الأمد ولا نية لديهم في الرحيل إلى فرق أخرى".

ويعتبر الفرنسي بول بوجبا أحد أبرز اللاعبين في أوروبا الذي تسعى خلفه العديد من الأندية، فهل يبقى في يوفنتوس؟

يقول ماروتا:"رفضنا عروضا كثيرة من أجل بوجبا في الماضي. رغبته هي من ستحدد القرار".

وأضاف "هناك فرصة جيدة لبقائه العام المقبل أيضا".

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