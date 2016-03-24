مدرب الأرجنتين: أجويرو أم إيجواين؟ الاختيار صعب

(إفي): أقر المدير الفني لمنتخب الأرجنتين لكرة القدم، خيراردو 'تاتا' مارتينو، أن سيرخيو أجويرو وجونزالو إيجواين يعتبران من أفضل خمسة مهاجمين على مستوى العالم، وأن اختيار أحدهما للبدء ضمن التشكيل الأساسي لمباراة تشيلي الجمعة يعد "أمرا ظالما" للآخر.

وقال ماترينو خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء بالعاصمة بوينوس آيرس قبل المغادرة إلى العاصمة التشيلية سانتياجو:"أجويرو أم إيجواين؟ أي قرار سيكون عادلا بالنسبة لأحدهما وظالما للآخر".

ويحل "التانجو" ضيفا على "لاروخا" فجر الجمعة بتوقيت جرينتش في إطار الجولة الخامسة من تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 218 بروسيا، قبل أن يستضيف بعدها بخمسة أيام منتخب بوليفيا في الجولة السادسة.

وأضاف "من المهم أن نحصد نقاط المواجهتين من أجل الدخول ضمن زمرة المنتخبات المتأهلة لنهائيات كأس العالم. فترتيبنا الحالي يعني أننا خارج هذه الحسابات".

وعن مباراة تشيلي قال:"إنها مباراة هامة. سنلعب أمام بطل القارة، ويجب علينا تحليلي أداء مدربهم مع آخر الفرق التي دربها من أجل تحديد فكره الخططي ومن أجل أن نحدد طريقة لعبنا".

وحذر مارتينو من المباراة قائلا:"لقد شاهدت نهائي كوبا أمريكا مرة واحدة. لا أعتقد أن مباراة الغد ستكون متشابهة، إلا أنها ستكون هامة للغاية لأنها أمام بطل القارة".

ويحتل التانجو المركز السادس برصيد 5 نقاط وبفارق 7 نقاط كاملة عن صاحب الصدارة والعلامة الكاملة الإكوادور.