ديل بوسكي: بديل بوسكيتس جاهز

(إفي): شدد فيسنتي ديل بوسكي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا لكرة القدم، على أنه يمتلك البدائل الجاهزة لتعويض غياب لاعب وسط برشلونة والماتادور، سرجيو بوسكيتس، بسبب "الشرخ والخلع" الذي يعاني منه في يده اليمنى.

وقال ديل بوسكي في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي الذي نقلته وسائل الإعلام الإسبانية:"لدينا بدائل عديدة لتعويض غياب بوسكيتس. إنه أمر محزن أن نفقده، ولكننا لم نرد المخاطرة له".

وتطرق ديل بوسكي للحديث عن المباريات الودية التي يخوضها الماتادور استعدادا لخوض نهائيات الأمم الأوروبية (يورو 2016) الصيف المقبل في فرنسا، والتي يحمل لقبها في آخر نسختين (2008 و2012)، "من الجيد أن نلعب مباريات بهذا الثقل قبل انطلاق اليورو لمعرفة الوضع الحالي لكل منتخب".

وأضاف في الصدد ذاته "نلعب مباريات إعدادية أمام المنتخبات الأفضل وذلك استعدادا لما هو قادم من استحقاقات قوية".

وعن تطلعاته خلال البطولة قال "كرياضيين، نسعى دائما إلى هو ما أفضل. نسعى إلى الأفضل ونحن على دراية بوضعنا الحالي، لأن الفوارق بسيطة بين جميع المنتخبات. سندافع عن اللقب الذي حققناه منذ أربع سنوات أمام إيطاليا. لقد قلت مسبقا إنها كانت أفضل مبارياتنا على الإطلاق".

وقال ديل بوسكي إنه يتطلع لمشاركة جميع اللاعبين المتاحين لديه خلال المواجهتين الوديتين من أجل الوقوف على حالة الجميع.

وأوضح "نريد إشراك جميع اللاعبين الذين تم استدعائهم، وأيضا الحارس سرخيو ريكو".

وعن منافسه في مباراة الخميس قال:"المنتخب الإيطالي يمتلك لاعبين كبار، وغياب ماركو فيراتي وكلاوديو ماركيزيو مؤثر دون شك. هذا بالإضافة إلى أندريا بيرلو الذي كان أحد أهم مفاتيح اللعب في المنتخب ومع أنديته".