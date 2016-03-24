اليوم.. اتحاد الطلاب يعرض المقترح النهائى لجدول الثانوية على "التعليم"

كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، أنه من المتوقع أن يسلم اتحاد طلاب مدارس مصر ، المقترح النهائى لجدول امتحانات الثانوية العامة لطلاب النظام الحديث اليوم الخميس، موضحا أن الاتحاد تواصل مساء أمس الأربعاء مع مكتب الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية لتحديد موعد مسبق.

وفى سياق متصل، ناقش أعضاء الاتحاد أمس مجموعة من المقترحات قبل وضع الجدول النهائى، حيث تمت مناقشة أكثر من مقترح بين الطلاب بعد تلقى آراء الطلاب على الصفحة الرئيسية، حيث اقترح بعض الطلاب أن ينتهى جدول شعبة الأدبى بمادة الجغرافيا بدلا من التاريخ.

وقال الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم، إن المقترح الذى يتقدم به الطلاب سيتم اعتماده، وذلك فى إطار حرص الوزارة على مصلحة الطلاب.

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