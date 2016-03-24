اليوم.. بدء الدعاية الانتخابية فى دائرة عكاشة والقضاء الإدارى ينظر الطعون

تبدأ غدا الدعاية الانتخابية، بدائرة طلخا ونبروه بمحافظة الدقهلية، على المقعد الشاغر والذى خلا بإسقاط عضوية توفيق عكاشة نائب الدائرة السابق، والمعروف إعلاميا بنائب التطبيع، بعد لقائه بسفير إسرائيل بالقاهرة.

ويتنافس على الانتخابات بالدائرة 16 مرشحا، هم جمال عبد الظاهر رقم 1 فى بطاقة الاقتراع، رمز القلم جزب مستقبل وطن، وغادة الدولتلى رقم 2 رمز الحصان، ومحمد مجدى هبالة رقم 3 رمز الديك، ومحمد الشورى رقم 4 رمز الأتوبيس، ورفعت البسيونى رقم 5 رمز الكف، وأبو النجا مرسى رقم6 حزب الوفد الجديد رمز العلم، حافظ فتحى زيادة رقم 7 رمز المدفع، المتولى منصور العدروسى، مستقل رقم 8 رمز الشمعة.

كما سيخوض جولة الانتخابات بدائرة طلخا ونبروه، إبراهيم أنور الدسوقى رقم 9، رمز السفينة، محمود عبد العزيز البسيونى رقم 10 مستقل رمز كاميرا، رضا عبد الله محمد غازى حبيب رقم 11، رمز ورقة شجرة، السعيد زينهم عبد الحافظ حامد، رقم 12 رمز الفيل، محمود صبرى صديق محمد رقم 13 رمز زهرة عباد الشمس، وليد شوقى شاكر حامد، رقم 14 رمز التليفزيون، عبد الله أحمد عبد الرؤوف البسيونى رقم 15 رمز الميكروفون، عطية على أحمد عبد الحميد، رقم 16 رمز دراجة نارية.

ويعتمد المرشح الاول فى الدعاية على قريته ميت عنتر والتى تضم عدد كبير من الأصوات وتتبعها عدة قرى بالدائرة، بينما تشتد المنافسه بينه وبين عطية عبد الحميد المرشح الاخير ببطاقة الاقتراع، والذى يراهن على أصوات مركزه وقرى مركزه نبروه.

وقد استبعدت اللجنة المرشح محمد صالح، والذى كان يراهن على أصوات الكتلة القبطية بالمركزين، ولكن بعد استبعاده ازداد الصراع والتهافت على الكنيسة المرقسية بطلخا، والتى يترأسها القمص لوقا بشرى.

وتنوعت أشكال الدعاية حيث خاض 8 مرشحين من 16 مرشحا الانتخابات الأولى بمجلس النواب 2015 وحرصوا على اختيار ذات الرموز السابقة، توفيرا للنفقات حيث لازالوا يحتفظون باللافتات القديمة، وبعدها لازال معلقا بشوارع وقرى المركزين.

ومن المقرر أن تشهد الدائرة مؤتمرات انتخابية وجولات ميدانية، وسوف تبدأ فى الموعد المحدد الذى أعلنته اللجنة.

يذكر أن محافظة الدقهلية شهدت غضبة شعبية، وثار الآلاف من أبناء دائرة توفيق عكاشة، بمركزى طلخا ونبروه، ضد لقائه بسفير إسرائيل بالقاهرة الذى وصفوه بالخيانة والعمالة، ونظموا ضده عدة وقفات احتجاجية، ووصل الأمر لتنظيم حملة أسموها تمرد لسحب الثقة منه، وإسقاط عضويته فى البرلمان، خلال الأيام الماضية، وأعلن مجلس النواب على إثر ذلك إسقاط عضويته ليصبح المقعد شاغرا، وتضم الدائرة 3 مقاعد يشغلها بسام فليلفل نائب مستقل، وفؤاد بدراوى نائب مستقل، وفى انتظار إعلان النائب الفائر بالمقعد الثالث بعد الانتخابات المقرر انعقادها يوم 15 أبريل.

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