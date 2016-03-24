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ننشر جدول أعمال جلسة إلقاء حكومة شريف إسماعيل بيانها على البرلمان

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ننشر جدول أعمال جلسة إلقاء حكومة شريف إسماعيل بيانها على البرلمان ننشر جدول أعمال جلسة إلقاء حكومة شريف إسماعيل بيانها على البرلمان
أرسلت الأمانة العامة لمجلس النواب جدول أعمال جلسة يوم الأحد المقبل 27 من الشهر الجارى إلى نواب البرلمان، والذى من المقرر أن تلقى فيه حكومة المهندس شريف إسماعيل برنامجها أمام البرلمان.

ويتضمن الجدول التصديق على مضابط الجلسات من الجلسة 20 إلى الجلسة 39، على أن يعقب ذلك بعد قراءة الرسائل إلقاء الحالية بعد إجراء تعديل وزارى عليها، برنامجها على البرلمان والذى سيعقبه إقرار الدكتور على عبد العال رئيس المجلس بإحالة البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلى المجلس، لوضع تقرير حول البرنامج فى غضون 10 أيام فقط وفقا للمادة 127 من الدستور، على أن يصدر المجلس قراره حول البرنامج خلال عشرين يوما فقط من تسلم التقرير، سواء بإقراره التصديق على بيان الحكومة أو رفضه.


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