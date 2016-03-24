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ننشر منافذ تقديم خدمات الرعاية الصحية لغير القادرين بمحافظة السويس

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ننشر منافذ تقديم خدمات الرعاية الصحية لغير القادرين بمحافظة السويس ننشر منافذ تقديم خدمات الرعاية الصحية لغير القادرين بمحافظة السويس
ينشر "اليوم السابع" منافذ تقديم الخدمات الطبية لغير القادرين من أصحاب معاش الضمان الاجتماعى لغير القادرين بمحافظة السويس.

ويطَبَق برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين بمحافظة السويس، فى وحدة صحة الأسرة بالسويس 1 ووحدة صحة الهويس ومركز الصباح الطبى بمنطقة فيصل ومركز طبى التوفيق بمنطقة عتاقة ووحدة صحة عرب المعمل ووحدة صحة كبريت وقرية عامر بمنطقة الجناين.

وتخصص وزارة الصحة رقم 19153 كخط ساخن للاستفسارات من العاشرة صباحا وحتى العاشرة مساء طوال أيام الاسبوع.


>- تعرف على خطوات الانضمام لبرنامج "الرعاية الصحية" لغير القادرين

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