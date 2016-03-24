61 % من القراء يتوقعون فشل الصحة فى حل أزمة نقص ألبان الأطفال المدعمة

فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان "هل تتوقع نجاح الصحة فى حل أزمة نقص ألبان الأطفال المدعمة بالصيدليات؟"، توقع غالبية القراء فشل الصحة فى حل أزمة نقص ألبان الأطفال المدعمة بالصيدليات.

وتوقع 61% من القراء عدم نجاح الصحة فى حل أزمة نقص ألبان الأطفال المدعمة بالصيدليات، بينما توقع 37% من القراء نجاح الصحة فى حل أزمة نقص ألبان الأطفال المدعمة بالصيدليات، فى الوقت الذى أعرب فيه 2% من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.

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