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ننشر أسماء 17 موقعا جديدا تم تركيب كاميرات مراقبة لها بمحافظة الجيزة

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ننشر أسماء 17 موقعا جديدا تم تركيب كاميرات مراقبة لها بمحافظة الجيزة ننشر أسماء 17 موقعا جديدا تم تركيب كاميرات مراقبة لها بمحافظة الجيزة
أكد مصدر أمنى بأن الإدارة العامة، برئاسة اللواء مجدى إسماعيل مدير المرور انتهت من تركيب كاميرات مراقبة مرورية لـ 17 موقعا جديدا أعلى المحاور والميادين، وبصدد تركيب كاميرات مراقبة بعدة مناطق أخرى بالمحافظة، لمتابعة الحالة المرورية.

وأضاف المصدر، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن إدارة التخطيط و البحوث الفنية بقيادة العقيد وائل طاهر مدير الإدارة أشرفت على تركيب تلك الكاميرات بمناطق "موقف الوراق، تقاطع نادى الصيد، شارع الدقى، البحر الأعظم بمطالع ومنازل محور المنيب، كوبرى عباس، شارع الجيزة مع شارع مراد، ميدان قسم إمبابة، شارع الجامعة أمام كلية الهندسية، شارع الهرم وتقاطعه مع شارع عز الدين عمر".

واستطرد المصدر بأن الإدارة قامت بإضافة كاميرات أخرى بشارع الهرم وتقاطعه مع شارع المنصورية وبشارع فيصل وتقاطعه مع شارع المريوطية وبميدان لبنان وشارع احمد عرابى وتقاطع شارع جامعة الدول مع شارع شهاب وتشغيل كاميرا مخالفات كسر الإشارة بتقاطع نادى الصيد والشهيد عارف و تقاطع الهرم مع ترعة المنصورية، لافتا إلى أن تلك الكاميرات تهدف إلى العمل على مراقبة جميع المحاور والميادين لرصد المخالفات المرورية وحوادث السير والأعطال التى تتسبب فى إعاقة حركة المرور.

وأوضح المصدر أن المشروع يهدف إلى تغطية مختلف شوارع وميادين المحافظة، وذلك من خلال تعميم جميع أرجاء المحافظة لمراقبة الحالة المرورية فقط دون المخالفات المرورية التى تلتقطها كاميرات أخرى ، فضلا عن تعميم جميع الوحدات بالكاميرات، مؤكدا أن الإدارة مستمرة فى انتهاج التطور التكنولوجى لتطوير جميع وحدات التراخيص وغرفة المرور .


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