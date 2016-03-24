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المقاومة تؤكد سيطرتها على السجن المركزى بتعز

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المقاومة تؤكد سيطرتها على السجن المركزى بتعز المقاومة تؤكد سيطرتها على السجن المركزى بتعز
تشهد جبهات القتال فى مدينة تعز جنوب اليمن اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش والمقاومة ومليشيات الحوثيين وصالح بمختلف الأسلحة خاصة فى منطقة الضباب غرب المدينة وحى الزنوج فى شمالها وسط قيام طائرات دول التحالف العربى بشن غارات على تجمعات المليشيات فى اتجاه المطار القديم والتحليق بشكل مكثف فوق مناطق تمركزهم.

وأوضحت مصادر المقاومة في تعز أن القوات الشرعية ما زالت تسيطر على السجن المركزى ومحيطه واللواء 35 مدرع وشارع الثلاثين من جهة الضباب محذرا من أن المليشيات تحشد لواء كامل بمعداته للهجوم على نقطة الضباب والربيعى بعد فشل عدة محاولات لهم للتقدم اليهما.

وكانت وسائل الإعلام التابعة للمليشيات قد تحدثت عن سيطرتهم على السجن وحدائق الصالح ولكن قوات الجيش والمقاومة تمكنت بعد ذلك من استعادة السيطرة على السجن المركزى.

وأكد المركز الإعلامى للمجلس العسكرى بتعز أن معارك عنيفة وقعت بين الجانبين في منطقة الضباب وجبل الهان غرب المدينة واستطاعت القوات استعادة السجن المركزي ونقطة شارع الثلاثين والتقدم لتطهير حدائق الصالح ونقطة الهنجر بالضباب.

وأشار الى أن الجبهة الشرقية للمدينة شهدت اشتباكات في حي الكمب وحي الدعوة من الجهة بعد هجوم شنته القوات على مواقع المليشيات وتمكنت من تحرير عدة مباني ومواقع واسر قيادي ميداني تابع لمليشيات الحوثيين.

وأضاف أن طائرات التحالف قصفت أمس مواقع للمليشيات في أماكن متفرقة من المدينة وتركز القصف على جبل الهان والمقهاية وايضا المجافي نهاية جبل الهان وقد تم تدمير طقمين عسكريين وتبة الظنين شمال معسكر اللواء 35 غرب المدينة كما قصفت معسكر جبل العلا بالحوبان شرق المدينة.

وذكر المجلس أن 9 من عناصر المليشيات قتلوا في الاشتباكات وأصيب العشرات فيما أصيب 10 من عناصر الجيش والمقاومة بالاضافة الى اصابة 11 من المدنيينفى القصف الذى تقوم به المليشيات على الاحياء السكنية.
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