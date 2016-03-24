الأمم المتحدة تشكل لجنة تحقيق فى انتهاكات حقوق الإنسان بجنوب السودان

>قرر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أمس الأربعاء تشكيل لجنة من ثلاثة أعضاء للتحقيق فى انتهاكات حقوق الإنسان فى جنوب السودان وأدخل تعديلا فى اللحظة الأخيرة على قرار يدعم بشكل كبير هذه الخطوة.

وكان المجلس يدرس منح التفويض لخبير واحد بناء على اقتراح طرحته الولايات المتحدة وألبانيا. ولكن بعد إجراء تعديل شفهى وافق المجلس بالإجماع على تشكيل اللجنة الثلاثية بتفويض لمدة عام قابل للتجديد.

وقالت دولة جنوب السودان إنها ستتعاون مع اللجنة المكلفة بالنظر فى جرائم اغتصاب جماعى وتدمير قرى وهجمات على المدنيين وقد تمثل جرائم حرب.

>