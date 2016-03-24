رئيس حكومة كيرلا: نقدر جهود الإمارات في ضمان مصالح الهنود المقيمين على أرضها

عقد أحمد عبد الرحمن البنا سفير الدولة لدى جمهورية الهند، اجتماعاً مع أومين تشاندي رئيس حكومة ولاية كيرلا الهندية، أشاد خلاله بعلاقات التعاون الثنائية التي تجمع دولة الإمارات والهند، وأعرب عن تقديره للجهود التي تبذلها حكومة دولة الإمارات، لضمان وحماية مصالح المواطنين الهنود المقيمين على أرض الإمارات، مشيدا بردود الفعل الإيجابية التي تحصل عليها حكومته من الهنود، خاصة من المنحدرين من ولاية كيرلا، الذين يعتبرون دولة الإمارات وطنهم الثاني.

وأكد السفير خلال الاجتماع الثنائي، أن تطوير مدينة كوتشي الذكية، هي علامة بارزة على متانة وقوة علاقات التعاون والصداقة القائمة بين البلدين.

وأشار السفير إلى أن التبادل التجاري والاقتصادي بين دولة الإمارات والهند بشكل عام، ومع ولاية كيرلا بشكل خاص، وفر قوة دفع للشراكة المثالية ومتعددة الأوجه بين البلدين.

وأشاد الدكتور البنا بالمساهمة المميزة للجالية الهندية في دولة الإمارات، والتي ينحدر الكثير منهم من ولاية كيرلا، في دفع وتعزيز عجلة التنمية الاقتصادية لكلا البلدين، مؤكدا التزام دولة الإمارات الراسخ تجاه رعاية القوى الأجنبية العاملة في الدولة، من خلال تبني سياسات ومبادرات تكفل حقوق ومصالح كلا الطرفين.

وأطلع الدكتور البنا، رئيس حكومة الولاية، على نية حكومة الإمارات، في بدء تشغيل القنصلية في مدينة «ثيروفانانثابورام» الهندية في أبريل 2016.