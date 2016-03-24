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اليوم.. وزير القوى العاملة الجديد فى أول اجتماع مع قيادات الوزارة

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اليوم.. وزير القوى العاملة الجديد فى أول اجتماع مع قيادات الوزارة اليوم.. وزير القوى العاملة الجديد فى أول اجتماع مع قيادات الوزارة
يعقد محمد سعفان وزير القوى العاملة الجديد، أول اجتماع مع قيادات الوزارة، اليوم، الخميس، للتعرف على القيادات واستعراض اجندة العمل، والخطة التى ستتبعها الوزارة خلال الفترة المقبلة.

أكد محمد محمود أحمد سعفان، وزير القوى العاملة الجديد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى طالب جميع الوزراء بضرورة العمل بجد واجتهاد فى المرحلة المقبلة، قائلا: "معندناش رفاهية فى الوقت ومحتاجين الشىء اللى نقدر نعمله فى سنة يتعمل فى شهر ولم يعد هناك فرصة أكثر".

وأشار وزير القوى العاملة، فى تصريحات تليفزيونية، إلى أنه قبل الوزارة بسبب حبه للبلد والرغبة فى تقديم المساعدة مع الرئيس السيسى الذى يحاول النهوض بمصر، مطالبًا ببذل عشر أضعاف المجهود الحالى من أجل النهوض بمصر.

وأوضح "سعفان" أن وزارة القوى العاملة بها الكثير من الملفات تحتاج إلى الخوض فيها والبدء بخطوات جدية فى قضايا البطالة والتشغيل والسلامة والصحة المهنية.


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