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ضبط 24 محكوما عليهم و171 مخالفة مرورية بشمال سيناء

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ضبط 24 محكوما عليهم و171 مخالفة مرورية بشمال سيناء ضبط 24 محكوما عليهم و171 مخالفة مرورية بشمال سيناء
أعلنت مديرية أمن شمال سيناء اليوم فى بيان لها، ضبط 24 محكوما عليهم بينهم "ف س س"، المطلوب للتنفيذ عليه فى القضية رقم 96 لسنة 2015 جنايات قسم شرطة الحسنة "الاتجار فى المواد المخدرة"، حصر رقم 23 لسنة 2016 غيابياً بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه بجلسة 6/3/2016 .

وأضاف البيان، وتم ضبط "هـ ع م"، المطلوب للتنفيذ عليه فى القضية رقم 1864 لسنة 2007 جنايات قسم أول العريش "مخدرات" المقيدة برقم 353 لسنة 2007 كلى شمال سيناء حصر رقم 249 لسنة 2012 السجن المشدد 10 سنوات وغرامة مائة ألف جنيه بجلسة 4/11/2012، وضبط 6 قضايا تموينية، و59 مخالفة مرافق متنوعة، و171 مخالفة مرورية.

وتمكن ضباط وحدة مباحث قسم أول العريش من ضبط "م أ ح "، و"ع م أ "، و" ز ح هـ "، المطلوب ضبطهم وإحضارهم فى القضية رقم 21 لسنة 2011 إدارى قسم أول العريش "ضرب".


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