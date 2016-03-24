العثور على 3 جثث داخل مزرعة بقرية بندف فى الشرقية

عثرت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة منيا القمح بالشرقية، صباح اليوم الخميس، على 3 جثث لرجلين وسيدة، داخل مزرعة موالح بقرية بندف، دائرة المركز، وتم إخطار نيابة منيا القمح برئاسة إسلام حشيش رئيس النيابة وبإشراف المستشار أحمد الفقى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقى اللواء حسن سيف مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء هشام خطاب مدير البحث الجنائى، يفيد بلاغا بالعثور على 3 جثث داخل مزرعة موالح بقرية بندف، وانتقل ضباط مباحث منيا القمح برئاسة الرائد رائد ربيع رئيس مباحث المركز، وتبين من التحريات الأولية أن الجثة الأولى لمسجل خطر يدعى "السيد الهجينى" 23 سنة من أخطر العناصر الإجرامية بالناحية ومطلوب ضبطه فى العديد من قضايا الخطف والسرقة، والجثة الثانية لشخص يدعى "محمد دعدور" أحد رجال السيد الهجينى والجثة الثالثة لسيدة جارى التعرف على هويتها، وجارى إخطار النيابة العامة لمعاينة الجثث.

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