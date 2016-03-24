8 نصائح مهمة لإفطار صحى ومغذى لمريض السكر

قواعد ذهبية لمرضى السكر

السكر أحد أشهر الأمراض المزمنة المنتشرة فى مصر ، وهو نوعان: السكر من النوع الأول الذى يصيب الأطفال، وهناك السكر من النوع الثانى الذى يصيب كبار السن غالبا، ويعانى منه أكثر من 7.5 مليون مصرى، وسنركز حديثنا عليه الآن.>وكشف موقع "موجز القراء" الأمريكى أن هناك مجموعة من القواعد الذهبية الضرورية لمرضى السكر كى يستمتعوا بإفطار صحى ومغذى، وتشمل:

1.يجب الحرص على تناول وجبة الإفطار بانتظام حتى فى حالة ارتفاع مستويات السكر، حيث أثبتت الأبحاث أن تفويت وجبة الإفطار يزيد من مقاومة الإنسولين ويسبب اضطرابات سكر الدم.

2.يجب تناول وجبة الإفطار داخل المنزل أو تحضيرها فى البيت واصطحابها إلى مقر العمل، كى يبتعد المريض عن إغراء الأطعمة غير الصحية المنتشرة فى المطاعم، والتى قد ترفع سكر الدم الخاص بهم، بينما ينصح بتجنب الوجبات السريعة الغنية بقدر كبير من السعرات الحرارية.

3.من أفضل الأكلات التى يمكن تناولها فى الصباح حبوب الإفطار لأنها غنية بقدر كبير من الألياف النباتية التى تنظم مستويات السكر بالدم، وكما يفضل إضافة الفواكه الطازجة إليها مثل الفراولة.

بذور الكتان لها دور رائع فى مرض السكر

>4.ينصح بإضافة ملعقة أو معلقتين من بذور الكتان إلى الزبادى، للتمتع بفوائدها الكبيرة، خاصة أنها غنية بالألياف والبروتينات التى تنظم نسبة الجلوكوز بالدم، كما تحتوى على بعض الأحماض الدهنية الخامة للجسم مثل الأوميجا-3، وهو ما يساهم فى الحد من الالتهابات التى تصيب مرضى السكر.

5.الشوفان أيضا من أفضل الوجبات التى يمكن أن يتناولها مريض السكر، حيث يحتوى الكوب الواحد منه على 4 جرامات من الألياف الطبيعية، وهو ما يساهم فى تنظيم مستويات السكر بالدم، كما أثبتت الأبحاث أن تناوله خلال الإفطار يخفض السعرات الحرارية التى يتناولها الإنسان بنسبة 30%، ويمكن إضافة قطع التفاح أو الخوخ إليها.

6.يجب الحرص على تناول كوب كبير من اللبن أو الزبادى يوميا خلال وجبة الإفطار، حيث يساهم فيتامين "د" الموجود باللبن فى تنظيم عمل هرمون الإنسولين، ويساهم الكالسيوم فى ضبط وزن المريض، ويفضل تناول الزبادى قليل الدهن.

7. أوصى التقرير بتناول برتقالة يوميا بدلا من العصائر التى تحتوى على كربوهيدرات مركزة، كما أن البرتقال غنى بالألياف وهو ما يعزز الشعور بالشبع.

8.أضف بعض أعواد القرفة إلى فنجان الشاى أو القهوة، حيث تتمتع القرفة بخواص رائعة فى خفض مستويات السكر بالدم.

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