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وصفات طبيعية لعلاج التهاب المسالك البولية

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وصفات طبيعية لعلاج التهاب المسالك البولية وصفات طبيعية لعلاج التهاب المسالك البولية
التهاب المسالك البولية يسبب الكثير من المتاعب والإزعاج ويؤدى لصعوبة فى التبول نتيجة الألم والحرقة المصاحب له. وأوضح الموقع الهندى " Bold sky" - فى تقرير نشره مؤخرا - العديد من الأسباب التى تؤدى للإصابة بالتهاب المسالك البولية، منها بعض أنواع البكتيريا، وأحيانا التبول بعد انتهاء العلاقة الحميمة مباشرة.

وأوضح التقرير وصفات طبيعية تساعد فى الشفاء من التهاب المسالك البولية تتضمن:
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1- ماء البقدونس
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>إضافة أوراق البقدونس إلى الماء ووضعهما فوق النار حتى يغلى المزيج لمدة خمس دقائق، وتناوله كمشروب يساعد فى شفاء التهاب الجهاز البولى.

2- الزنجبيل المبشور
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>وضع الزنجبيل المبشور فى الماء وتركه يغلى 5 دقائق ليضاف إليه الشاى وتناوله كمشروب يساعد على الشفاء بشكل سريع من الالتهابات، لاحتواء الزنجبيل على خصائص مضادة للالتهابات والبكتيريا.

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