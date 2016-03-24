وصفات طبيعية لعلاج التهاب المسالك البولية

التهاب المسالك البولية يسبب الكثير من المتاعب والإزعاج ويؤدى لصعوبة فى التبول نتيجة الألم والحرقة المصاحب له. وأوضح الموقع الهندى " Bold sky" - فى تقرير نشره مؤخرا - العديد من الأسباب التى تؤدى للإصابة بالتهاب المسالك البولية، منها بعض أنواع البكتيريا، وأحيانا التبول بعد انتهاء العلاقة الحميمة مباشرة.إعلان - Ads إعلان - Ads
وأوضح التقرير وصفات طبيعية تساعد فى الشفاء من التهاب المسالك البولية تتضمن:
1- ماء البقدونس
>إضافة أوراق البقدونس إلى الماء ووضعهما فوق النار حتى يغلى المزيج لمدة خمس دقائق، وتناوله كمشروب يساعد فى شفاء التهاب الجهاز البولى.
2- الزنجبيل المبشور
>وضع الزنجبيل المبشور فى الماء وتركه يغلى 5 دقائق ليضاف إليه الشاى وتناوله كمشروب يساعد على الشفاء بشكل سريع من الالتهابات، لاحتواء الزنجبيل على خصائص مضادة للالتهابات والبكتيريا.
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وأوضح التقرير وصفات طبيعية تساعد فى الشفاء من التهاب المسالك البولية تتضمن:
>
1- ماء البقدونس
>
>إضافة أوراق البقدونس إلى الماء ووضعهما فوق النار حتى يغلى المزيج لمدة خمس دقائق، وتناوله كمشروب يساعد فى شفاء التهاب الجهاز البولى.
2- الزنجبيل المبشور
>
>وضع الزنجبيل المبشور فى الماء وتركه يغلى 5 دقائق ليضاف إليه الشاى وتناوله كمشروب يساعد على الشفاء بشكل سريع من الالتهابات، لاحتواء الزنجبيل على خصائص مضادة للالتهابات والبكتيريا.
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