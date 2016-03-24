إنهاء الخصومة الثأرية بين عائلتى العويضة والجويلات بجرجا سوهاج اليوم

بحضور الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، وبرعاية كاملة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والشيخ محمد زكى الأمين العام للجنة العليا للدعوة بالأزهر، يسدل الستار اليوم الخميس على خصومة ثأرية كبيرة بين عائلتى (العويضة و الجويلات) بمركز جرجا جنوب محافظة سوهاج، وذلك ضمن سوهاج خالية من الثأر 2016، برئاسة اللواء أحمد أبوالفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، والعميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية بسوهاج، والتى انطلقت منذ بداية هذا العام وأتمت العديد من مراسم الصلح بالمراكز والمدن.

ترجع الخصومة الثأرية بين العائلتين إلى 20 يوليو 2013 والناجم عنها مقتل "محمد . ع . م . ع"، وإصابة ابنه رائد ينتميان لعائلة العويضة، واتهم فى مقتله "سيد . أ .ر" ، و"عبداللاه . م . ا . ر"، من عائلة الجويلات، وذلك بسبب أولوية المرور بالشارع، وتم ضبط المتهمين وحكم عليهما بالمؤبد فى الجناية رقم 9533 لسنة 2013.

وتجددت الخصومة مرة أخرى فى 10 مايو 2015 عن مقتل "على . أ . أ . ر" ينتمى لعائلة الجويلات واتهم فى مقتله "زايد . م . ع" ، و"عبداللطيف . ع . م"، و"أحمد . م . ع"، و"محمود . ع . ع" من عائلة العويضة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم الأخير، ومازال محبوسا على ذمة القضية وقيدت الواقعة برقم 315 جنايات قسم جرجا لسنة 2015.

وتجددت الخصومة للمرة الثالثة عن مقتل "على . م . ع" الذى ينتمى لعائلة العويضة، واتهم فى مقتله "محمد . أ. أ . ر"، و "رشوان . ع . أ" ينتميان لعائلة الجويلات، تم ضبطهما وقيدت الواقعة برقم 3100 جنايات مركز جرجا.

وفى 2 فبراير 2016 تجددت الخصومة للمرة الرابعة عن مقتل "عبد الناصر . م . م . ر" من عائلة الجويلات، واتهم فى مقتله "مصطفى . م . ع"، و:حمادة . ع . ع"، و"ماجد . ع . م . ع" من العويضة وقيد برقم 395 إدارى مركز جرجا لسنة 2016.

هذا وقد تم التوصل إلى إتمام الصلح بين الطرفين على أن يقسم أفراد العائلتين على كتاب الله داخل سرادق كبير بمركز شباب جرجا بعدم العودة إلى مثل هذا الفعل مرة أخرى، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 844 لسنة 2016 .

وعلى جانب آخر اتخذت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج كافة الإجراءات اللازمة لتأمين عملية الصلح بعد الدفع بمجموعات قتالية وبوابات إلكترونية للكشف عن الأسلحة والمعادن، وذلك بإشراف اللواء جورج فكرى نائب مدير أمن سوهاج، والعميد ماجد مؤمن، رئيس مباحث المديرية، قيادة العميد محمد على، رئيس فرع بحث الجنوب، والعقيد صلاح أبوالقاسم، وكيل الفرع، والرائد محمد طه، رئيس مباحث مركز جرجا، والرائد أحمد عبدالرؤوف، معاون أول مباحث المركز، وعدد كبير من الأفراد والمخبرين السريين لتأمين عملية الصلح .

هذا ويشارك فى صلح اليوم رجال الدين الإسلامى والمسيحى وكبار العائلات والعمد والمشايخ ونواب البرلمان والقيادات الشعبية والتنفيذية وأقارب العائلتين وعدد كبير من أهالى قرية بندار والقرى المجاورة لها ليكونوا شهداء على مراسم الصلح بين الطرفين.

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