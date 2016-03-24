الأرصاد: طقس اليوم معتدل على السواحل الشمالية حار جنوبا نهارا بارد ليلا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الخميس طقس معتدل الحرارة على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحرى والقاهرة، حار جنوبا نهارا بارد ليلا وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية وتقل الرؤية فى الشوائب العالقة على الوجه البحرى والقاهرة، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على القاهرة وشمال الصعيد وشرق البلاد مثيرة للرمال والأتربة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فخفيف إلى معتدل وارتفاع الموج فيه ما بين متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.إعلان - Ads إعلان - Ads
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
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أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالي:-
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وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:-
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>- الأرصاد:غدا طقس معتدل على السواحل الشمالية حار جنوبا نهارا بارد ليلا
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وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
>الصغرى العظمى
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القاهرة15 32
الإسكندرية13 25
مطروح12 24
بورسعيد16 28
دمياط16 28
بلطيم14 25
الإسماعيلية13 33
السويس14 33
العريش14 33
نخل8 30
طابا12 29
الطور15 28
مرسى علم19 27
الغردقة15 30
شرم الشيخ19 29
رفح14 31
كاترين6 23
سيوة17 29
المنيا9 33
الفيوم11 32
رأس سدر15 28
أبوسمبل15 35
وسط الدلتا15 32
أسيوط11 33
سوهاج12 33
الأقصر12 35
أسوان15 35
شلاتين17 32
حلايب19 29
الوادى الجديد10 33
قنا12 33
نويبع17 29
السلوم14 25
أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالي:-
>الصغرى العظمى
>
مكة المكرمة24 39
المدينة20 34
الرياض14 26
المنامة19 24
أبوظبى19 25
الدوحة18 27
الكويت13 29
دمشق13 30
بيروت18 28
عمان14 27
القدس13 25
غزة17 28
بغداد11 27
مسقط23 27
صنعاء11 24
الخرطوم23 38
طرابلس12 24
تونس11 17
الجزائر8 17
الرباط8 17
نواكشوط18 30
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:-
>الصغرى العظمى
>
أنقرة8 17
اسطنبول14 17
اسلام اباد16 26
نيودلهى19 36
جاكرتا25 33
بكين2 15
كوالامبور26 34
طوكيو5 8
أثينا15 20
روما8 16
باريس2 11
مدريد1 19
برلين2 9
لندن5 12
مونتريال7- 1-
موسكو8- صفر-
نيويورك7 16
واشنطن11 23
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