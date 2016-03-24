الأرصاد: طقس اليوم معتدل على السواحل الشمالية حار جنوبا نهارا بارد ليلا

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

>الصغرى العظمى

القاهرة

الإسكندرية

مطروح

بورسعيد

دمياط

بلطيم

الإسماعيلية

السويس

العريش

نخل

طابا

الطور

مرسى علم

الغردقة

شرم الشيخ

رفح

كاترين

سيوة

المنيا

الفيوم

رأس سدر

أبوسمبل

وسط الدلتا

أسيوط

سوهاج

الأقصر

أسوان

شلاتين

حلايب

الوادى الجديد

قنا

نويبع

السلوم

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالي:-

>الصغرى العظمى

مكة المكرمة

المدينة

الرياض

المنامة

أبوظبى

الدوحة

الكويت

دمشق

بيروت

عمان

القدس

غزة

بغداد

مسقط

صنعاء

الخرطوم

طرابلس

تونس

الجزائر

الرباط

نواكشوط

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:-

>الصغرى العظمى

أنقرة

اسطنبول

اسلام اباد

نيودلهى

جاكرتا

بكين

كوالامبور

طوكيو

أثينا

روما

باريس

مدريد

برلين

لندن

مونتريال

موسكو

نيويورك

واشنطن

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- الأرصاد:غدا طقس معتدل على السواحل الشمالية حار جنوبا نهارا بارد ليلا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الخميس طقس معتدل الحرارة على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحرى والقاهرة، حار جنوبا نهارا بارد ليلا وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية وتقل الرؤية فى الشوائب العالقة على الوجه البحرى والقاهرة، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على القاهرة وشمال الصعيد وشرق البلاد مثيرة للرمال والأتربة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فخفيف إلى معتدل وارتفاع الموج فيه ما بين متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.15 3213 2512 2416 2816 2814 2513 3314 3314 338 3012 2915 2819 2715 3019 2914 316 2317 299 3311 3215 2815 3515 3211 3312 3312 3515 3517 3219 2910 3312 3317 2914 2524 3920 3414 2619 2419 2518 2713 2913 3018 2814 2713 2517 2811 2723 2711 2423 3812 2411 178 178 1718 308 1714 1716 2619 3625 332 1526 345 815 208 162 111 192 95 127- 1-8- صفر-7 1611 23