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الأرصاد: طقس اليوم معتدل على السواحل الشمالية حار جنوبا نهارا بارد ليلا

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الأرصاد: طقس اليوم معتدل على السواحل الشمالية حار جنوبا نهارا بارد ليلا الأرصاد: طقس اليوم معتدل على السواحل الشمالية حار جنوبا نهارا بارد ليلا
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الخميس طقس معتدل الحرارة على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحرى والقاهرة، حار جنوبا نهارا بارد ليلا وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية وتقل الرؤية فى الشوائب العالقة على الوجه البحرى والقاهرة، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على القاهرة وشمال الصعيد وشرق البلاد مثيرة للرمال والأتربة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فخفيف إلى معتدل وارتفاع الموج فيه ما بين متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن :
>الصغرى العظمى


>

القاهرة

15 32

الإسكندرية

13 25

مطروح

12 24

بورسعيد

16 28

دمياط

16 28

بلطيم

14 25

الإسماعيلية

13 33

السويس

14 33

العريش

14 33

نخل

8 30

طابا

12 29

الطور

15 28

مرسى علم

19 27

الغردقة

15 30

شرم الشيخ

19 29

رفح

14 31

كاترين

6 23

سيوة

17 29

المنيا

9 33

الفيوم

11 32

رأس سدر

15 28

أبوسمبل

15 35

وسط الدلتا

15 32

أسيوط

11 33

سوهاج

12 33

الأقصر

12 35

أسوان

15 35

شلاتين

17 32

حلايب

19 29

الوادى الجديد

10 33

قنا

12 33

نويبع

17 29

السلوم

14 25

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالي:-
>الصغرى العظمى


>

مكة المكرمة

24 39

المدينة

20 34

الرياض

14 26

المنامة

19 24

أبوظبى

19 25

الدوحة

18 27

الكويت

13 29

دمشق

13 30

بيروت

18 28

عمان

14 27

القدس

13 25

غزة

17 28

بغداد

11 27

مسقط

23 27

صنعاء

11 24

الخرطوم

23 38

طرابلس

12 24

تونس

11 17

الجزائر

8 17

الرباط

8 17

نواكشوط

18 30

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:-
>الصغرى العظمى


>

أنقرة

8 17

اسطنبول

14 17

اسلام اباد

16 26

نيودلهى

19 36

جاكرتا

25 33

بكين

2 15

كوالامبور

26 34

طوكيو

5 8

أثينا

15 20

روما

8 16

باريس

2 11

مدريد

1 19

برلين

2 9

لندن

5 12

مونتريال

7- 1-

موسكو

8- صفر-

نيويورك

7 16

واشنطن

11 23

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