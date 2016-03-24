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ضبط عاطل بحوزته 12 ألف قرص مخدر فى العجوزة

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ضبط عاطل بحوزته 12 ألف قرص مخدر فى العجوزة ضبط عاطل بحوزته 12 ألف قرص مخدر فى العجوزة
تمكنت مباحث الجيزة من القبض على عاطل لاتهامه بترويج المواد المخدرة على عملائه فى العجوزة وحيازته 12 ألف قرص مخدر، واعترف المتهم بحيازته للمضبوطات للاتجار، تم إحالته على النيابة للتحقيق.

وردت معلومات للمقدم أحمد الوليلى رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة تفيد باتجار "أ.ع" عاطل بالمواد المخدرة واستعداده لترويج كمية من الأقراص المخدرة على عملائه.

بالحصول على إذن من النيابة تم إعداد كمين له وضبطه وبحوزته 12 ألف قرص مخدر ومبلغ مالى وهاتف محمول، واعترف المتهم أمام العقيد عبد الحميد أبو موسى مفتش مباحث شمال الجيزة بحيازته للمواد المخدرة للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة للتحقيق.


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