"نواب"ينهون 3 مسودات لقانون الإدارة المحلية ويعرضونها السبت فى مؤتمر صحفى

يعقد السبت القادم عدد من النواب مؤتمراً صحفياً لطرح 3 مسودات عن قانون الإدارة المحلية، تحت رعاية كلاً من المستشارة بهاء أبو شقة رئيس الهيئة البرلمانية للوفد، والنائب أحمد السجينى نائب رئيس الهيئة البرلمانية للوفد، والنائب محمد فؤاد المتحدث باسم الهيئة البرلمانية للوفد، بحضور ممثل عن ائتلاف دعم مصر لعرض مسودة القانون الخاص بهم، وكذلك ممثل عن الحكومة لعرض مسودة القانون الخاصة بهم.

وقال النائب أحمد السجينى نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن يوم السبت القادم يشهد مؤتمراً بحضور رؤساء الهيئات البرلمانية وعدد من رؤساء الأحزاب السياسية الكبيرة، لطرح الأفكار المقدمة بخصوص قانون الإدارة المحلية للتوافق حول المواد محل الاختلاف بين مسودة الوفد والمسودة المقدمة من الحكومة والمسودة المقدمة من النائب محمد عطية الفيومى نائب حزب الحرية وعضو ائتلاف دعم مصر.

وأضاف السجينى لـ"اليوم السابع"، أن المؤتمر سيشهد حضور عدد من الخبراء والنواب إلى جانب عدد من أعضاء لجنة الخمسين لمناقشة العرض الكامل للمسودات الثلاثة ومحاولة إيجاد نقاط مشتركة بينهم، لافتاً إلى أن هذا المؤتمر بداية مشاورات موسعة بين كافة الأطراف التى اهتمت بقانون الإدارة المحلية خلال المرحلة السابقة، لكتابة نص قانون محل توافق من الجميع.

وأشار السجينى إلى أن المؤتمر تحت رعاية النائب بهاء أبو شقة والنائب محمد فؤاد إلى جانبه، مشيراً إلى أن تمويل المؤتمر على نفقات هؤلاء النواب علاوة على الإعدادات التحضيرية له، معرباً عن أمله أن يكون هذا المؤتمر سنة حسنة يهتدى بها النواب الأخرين لمناقشة كافة القوانين المطروحة.

ومن جانبه، قال النائب محمد فؤاد المتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إنه اجرى اتصالاً بالوزير أحمد زكى بدر خلال الساعات القليلة الماضية وأبدى ترحيبه بفكرة المؤتمر، مشيراً إلى أنهم ينتظرون فى الوقت الراهن تأكيد حضور ممثلاً عن الحكومة، وكذلك تأكيد حضور رئيس مجلس النواب ووكلاء المجلس.

وأضاف فؤاد لـ "اليوم السابع"، ان المتحدثين خلال المؤتمر سيركزون كلماتهم حول المنظور الدستورى للقانون وكذلك الاستقلال المالى للإدارة المحلية علاوة على لا مركزية القرار المحلى، مشيراً إلى أن هناك مجهود فى تجهيز مسودة الوفد فى قانون الإدارة المحلية، لكن الوفد أرجأ إخراج هذه المسودة حتى يكون هناك توافق حول هذا القانون.

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أحمد السجينى ومحمد فؤاد يعقدان مؤتمرا السبت لصياغة قانون إدارة محلية موحد