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ضبط 15 قضية تموينية من بينها مصنع مبيدات بدون ترخيض بسوهاج

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ضبط 15 قضية تموينية من بينها مصنع مبيدات بدون ترخيض بسوهاج ضبط 15 قضية تموينية من بينها مصنع مبيدات بدون ترخيض بسوهاج
شنت إدارة مباحث بسوهاج بإشراف اللواء أحمد أبوالفتوح ،مساعد الوزير مدير أمن سوهاج ،والعميد خالد الشاذلى ،مدير إدارة المباحث الجنائية ،وقيادة العقيد محمد نصحى ،مدير إدارة مباحث التموين حملة تموينية مكبرة لتحقيق أقصي رقابة علي الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار والأسواق في ضوء ‏القرارات الصادرة بزيادة الجمارك علي بعض السلع لتخفيف الأعباء علي عموم المواطنين ‏ومحدودي الدخل بسوهاج .

وأسفرت عن ضبط " 15 " قضية تموينية ‏ ضبط عبد النبي . ع . ع . ع 40 سنة صاحب مصنع منظفات ومبيدات حشرية ‏بالمنطقة الصناعية بحي الكوثر ويقيم بمحافظة القاهرة 00 لإدارته مصنع بدون ترخيص ‏وعدم وجود علامات وبيانات تجارية علي المنتجات وتم ضبط "1" طن و 165 كيلو جرام منظفات ومعطر " مواد تصنيع " ،و "870" عبوة ‏منظفات ومعطر " منتج نهائي " تحرر عن ذلك المحضر رقم 147 إداري قسم الكوثر لسنة ‏‏2016 ‏.

‏وضبط عبد الكبير . أ . ج " 46 سنة صاحب مخبز بلدي ويقيم دائرة مركز دار السلام ‏لقيامه بالتلاعب فـي ماكينة صرف الخبز المدعم واستيلائه علي "1700" رغيف بلدي ‏وقدرت فروق الأسعار بمبلغ "435.25" جنيهاً أربعمائة وخمسة وثلاثون جنيهاً وخمسة ‏وعشرون قرشاً بدون وجه حق ،تحرر عن ذلك المحضر رقم 3429 جنح مركز دار السلام لسنة 2016 ‏

كما تم ضبط"5 " قضايا عدم الإعلان عن الأسعار ،"3" قضايا عدم حمل شهادة صحية ،و"3" قضايا عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز وقضيتان عرض لحوم مكشوفة بدون غطاء شاش تم التحفظ على على المتهمين والمضبوطات وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

ضبط لحوم فاسدة و240 لتر سولار بحوزة بائع متجول فى حملة تموينية بسوهاج

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مصر 365

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