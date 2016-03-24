لو بتعمل رجيم احترس.. 12 خطأ يؤدى للفشل فى إنقاص الوزن

أكدت الدكتورة منى راداميس - استشارى التغذية العلاجية خلال مؤتمر الشرق الأوسط للتغذية العلاجية المنعقد حاليا بالقاهرة ولمدة ثلاث أيام - أن هناك مجموعة من الأخطاء يرتكبها الأشخاص الذين يتبعون أنظمة غذائية للتخلص من السمنة تؤدى إلى فشلهم فى إنقاص الوزن، موضحة أن أهم هذه الأخطاء هى:

أولا: الاعتقاد بأن السمنة ناتجة عن مشاكل فى هرمونات الجسم، وهذا اعتقاد خاطئ، حيث إن مشاكل الهرمونات لا تمثل سوى 5% فقط فى إصابة الأشخاص بالسمنة.

ثانيا: الاعتماد على الرجيم فقط فى إنقاص الوزن وعدم ممارسة الرياضة، فإنقاص الوزن بطريقة صحيحة يعتمد على ممارسة الرياضة، والتى تمثل 20% من النجاح فى إنقاص الوزن، والنظام الغذائى يمثل 80%.

ثالثا: هناك أخطاء أخرى يقع فيها الشخص وهو عدم الواقعية فى إنقاص الوزن، فقد يحلم بأن يكون جسمه مثل أحد الممثلين، مما يجعله يتبع أنظمة غذائية خاطئة تؤدى إلى مشاكل صحية، مشيرة إلى أن إنقاص الوزن السريع يؤدى إلى سقوط الكلى وعدم الواقعية تصيب الأشخاص بالإحباط، موضحة أنه لابد أن يكون الهدف عقلانى.

الوجبات الخفيفة بين الوجبات وعدم الإفطار

تجاهل شرب الماء

شرب العصائر يصيبك بالسمنة

>رابعا: عدم تناول وجبة الإفطار، فمن الأخطاء التى يقع فيها الأشخاص عدم تناول وجبة الإفطار، وبالتالى عندما يشعر بالجوع يلجأ إلى تناول المقرمشات والحلويات خارج المنزل، موضحة أن وجبة الإفطار بالعيش الأسمر والجبن والخيار والطماطم يمكن أن تجنب الشخص السمنة لأنه يشعر بالشبع ولا يلجأ لتناول المقرمشات والشيبسى والحلويات بديلا عن وجبة الإفطار خارج المنزل قائلة: "فى الرجيم (القطمة) بتفرق ولابد من اتباع القواعد السليمة".>خامسا: تجاهل شرب الماء، لأن شرب الماء مهم جدا وبعض الناس تهمل شرب الماء ويستبدلونها بالمياه الغازية، حيث إن المياه لها فوائد عديدة، مشيرة إلى أنها تقوم بعمل غسيل للجسم وبدون سعرات حرارية، فالمياه تساوى صفر، ويجب شرب المياه قبل الأكل وبعد الأكل وأثناء الأكل، مؤكدة أن المياه الغازية ترفع الضغط، لأن بها صوديوم ويمكن أن تصيب الشباب بضغط الدم المرتفع، خاصة مع الاعتماد على الوجبات السريعة، موضحة أن هناك شبابا سن المراهقة والجامعة يصابون بالكولسترول بسبب الوجبات الجاهزة.>سادسا: وأشارت الدكتورة منى راداميس إلى أنه من الأخطاء الشائعة أيضا شرب العصائر، فكوب العصير الطازج يساوى رغيف عيش، والعيش أفيد لأنه يظل فى المعدة فترة طويلة فيشعرك بالشبع، ولكن العصير لا يشعرك بالشبع فالعصير يمنحك طاقة فقط حتى العصائر غير المحلاة بالسكر.

سابعا: تناول كميات كبيرة من اللبن، مؤكدة أنه من الأخطاء الشائعة جدا الإفراط فى تناول اللبن لأن كوب اللبن حتى خالى الدسم يحتوى على 12 جرام نشا، و8 جرامات بروتين ونسب عالية من الدهون، أى أن كوب اللبن يساوى ساندويتش لحمة لأن به بروتين ودهون ونشا حتى إذا كان خالى الدسم.

الإفراط فى تناول العيش السن

>ثامنا: من الأخطاء الشائعة اعتقاد أن الرغيف السن سعراته الحرارية أقل من العيش البلدى، ولكن الحقيقة أن العيش السن يحتوى على سكر وسمن.

تاسعا: اعتقاد أن سكر الفركتوز لا يسبب السمنة، موضحة أن جرام الفركتوز يحتوى على 4 سعرات.

الأرز البسمتى

>عاشرا: الاعتقاد بأن الأرز البسمتى لا يسبب السمنة وهو اعتقاد خاطئ، لأن الأرز البسمتى مثل الأرز المصرى وميزته أنه يمكن طهيه بالسلق وبدون استخدام السمن أو الزيت.

حادى عشر: الاعتقاد بأن السلطة تمثل صفر من السعرات الحرارية، موضحة أن السلطة التى نتناولها فى المطاعم يمكن أن تحتوى على زيوت وعلى زيتون، ويكفى أن نعرف أن 5 زيتونات تساوى 5 ملاعق زيت، وأن طبق السلطة يمكن أن يحتوى على سعرات حرارية عالية جدا.

اثنا عشر: عدم تناول طعام بين الوجبات، وهذا اعتقاد خاطئ فلابد من تناول وجبات خفيفة بين الوجبات والتى تسمى "تصبيرة"، ولكن يجب اختيارها بشكل صحيح، وتكون فاكهة أو خضراوات للشعور بالامتلاء، وتعطى طاقة، وتنصح بمضغ الطعام جيدا وتناول طبق السلطة قبل الوجبة.

موضوعات متعلقة..

رجيم البطن .. 5 نصائح للتخلص من الدهون نهائياً



>لو بتحبى أنظمة الدايت.. تعرفى على مميزات وعيوب رجيم نقاط قبل ما تعمليه