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"مستقبل وطن": مشاورات إئتلاف دعم مصر الداخلية تحدد موقفنا من بيان الحكومة

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"مستقبل وطن": مشاورات إئتلاف دعم مصر الداخلية تحدد موقفنا من بيان الحكومة "مستقبل وطن": مشاورات إئتلاف دعم مصر الداخلية تحدد موقفنا من بيان الحكومة
قال محمود يحى وكيل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن الهيئة ستحدد موقفها من بيان فى المناقشات الداخلية لائتلاف دعم للتقارير التى ستخرج عن اللجان المتخصصة بالمجلس، والتى ستتولى مهمة مناقشة البيان عقب إلقائه من قبل رئيس الحكومة.

وأضاف يحى لـ "اليوم السابع"، أن ائتلاف دعم مصر سيحدد سبل التواصل مع الهيئات البرلمانية الأخرى المستقلة عن الائتلاف، علاوة على آليات حسم القرار الداخلى بين هيئات أحزاب الائتلاف.

ومن المقرر، أن تلقى حكومة المهندس شريف إسماعيل بيانها على مجلس النواب الأحد القادم خلال الجلسة العامة، وبعدها يحول المجلس البيان إلى لجانه الداخلية لإصدار تقارير حول البيان، ثم طرحه للتصويت خلال جلسة عامة أخرى يحسم خلالها مصير حكومة شريف إسماعيل.


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مصر 365

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