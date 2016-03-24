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ائتلاف"25–30":لا تنسيق مع أى تكتل حول انتخابات اللجان النوعية

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ائتلاف"25–30":لا تنسيق مع أى تكتل حول انتخابات اللجان النوعية ائتلاف"25–30":لا تنسيق مع أى تكتل حول انتخابات اللجان النوعية
أكد محمد عبد الغنى عضو مجلس النواب وعضو ائتلاف "25 -30"، أنه لا توجد اتصالات منظمة بين نواب الائتلاف وباقى التكتلات المشكلة بالبرلمان للتنسيق حول مرشحى رؤساء اللجان النوعية، موضحاً أن الائتلاف منفتح على الجميع بما فيهم أعضاء "دعم ".

وأضاف عبد الغنى لـ"اليوم السابع " ، أن التنسيق سيتم على أساس معيار الكفاءة والاتصالات التى تجرى فى الوقت الحالى هى مجرد اجتهادات فردية وليست تحت إطار كيان ما، موضحاً أن الائتلاف سيدفع جمال شيحة مرشحاً لرئاسة التعليم، ومحمد عبد الغنى لرئاسة لجنة الإسكان، وهيثم الحريرى لوكالة لجنة الصحة، وخالد شعبان لوكالة لجنة القوى العاملة.

يذكر أنه فور إقرار مجلس النواب اللائحة الداخلية له، سيبدأ البرلمان فى إجراءات انتخابات اللجان النوعية، والتى تصل عددها لـ25 لجنة.

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