"أمن القليوبية"ينشئ نقطة بالجعافرة ويزيل الأشجار للقضاء على تجار المخدرات

أكد اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية، أن قوات الأمن تمكنت بالتنسيق مع مصلحة الأمن العام من ضبط أخر عناصر التشكيل العصابى الذى كان يتزعمه "كوريا"، بعد سقوط 5 من العناصر الإجرامية التى كانت تعاونه فى تجارة المخدرات والسرقات داخل المزارع فى الجعافرة.

وأضاف فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع"، أنه صدر قرار بعمل عده طرق مرورية يستخدمها المواطنين وقائدى السيارات داخل مزارع ومقابر الجعافرة وجارى العمل تمهيداً للرصف وتركيب أعمده الإنارة، مؤكداً أنه صدر قرار من وكيل مديرية الزراعة بالقليوبية بإزالة كافة المبانى الخاصة بالتشكيلات العصابية وعدد من أشجار الموالح لإنشاء تلك الطرق، موضحاً أن المديرية بدأت فى إنشاء نقطة شرطة بقول أمنى مكون من 4 مدرعات وعدد من الضباط والأمناء والجنود مكلفة بتمشيط كل مكان وبث الطمأنينة للمواطنين وإعلان إنهاء أسطورة المثلث الذهبى.

وقال اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث بالقليوبية لـ"اليوم السابع"، إن قوات الأمن مشطت الحدائق المتاخمة بالمنطقة لضبط العناصر الإجرامية المعاونة للمتهم فى ممارسة نشاطه الإجرامى، وباقتراب القوات من منطقة الحدائق بناحية عزبة البحر دائرة مركز قليوب، فوجئوا بالعناصر الإجرامية المعاونة للمتهم وتم القاء القبض عليهم.

وأوضح اللواء عبد القادر أن أجهزة الأمن بالقليوبية بالاشتراك مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء سيد جاد الحق ومباحث وزارة الداخلية، تكثف التواجد الأمنى بقرى المثلث الذهبى بشبين القناطر، لتطهير المنطقة من العناصر والأوكار الإجرامية، حيث عززت قوات العمليات الخاصة من تواجدها بمناطق حدائق الموالح والزراعات والمناطق الصحراوية على أطراف مدينة الخانكة.

وأكد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، على استمرار الحملات لتطهير المنطقة بالكامل، مشيراً إلى أن أجهزة الأمن تجرى عمليات بحث نهاراً وسط الزراعات وحدائق الموالح، لضبط أفراد التشكيل العصابى المتهم بإطلاق الرصاص على قوات الشرطة بالخانكة وشبرا الخيمة، لافتاً إلى أن قوات العمليات الخاصة تجرى عملية تمشيط واسعة بكافة الأماكن التى يختبئ بها العناصر الإجرامية فى ضوء التحريات والمعلومات السرية لدى الأجهزة الأمنية.

وشدد مدير المباحث على أن هناك خططاً أمنية تستهدف مداهمة واقتحام جميع البؤر الإجرامية بقرى ومدن المحافظة، وتوجيه حملات مكبرة لضبط العناصر الخطرة التى تهدد الأمن العام.

>

وكانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية قامت بالاشتراك مع قطاع الأمن العام حملة أمنية مكبرة استهدفت البؤر الإجرامية بالجعافرة إحدى قرى المثلث الذهبى بشبين القناطر، وذلك بهدف تحقيق التواجد الأمنى بشكل فعال وفرض حالة من السيطرة الأمنية الكاملة ومداهمة العناصر الإجرامية وضبط المحكوم عليهم والهاربين من الأحكام القضائية المختلفة، وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من المتهمين وأسلحة وطلقات نارية ومواد مخدرة.

وكانت حملة أمنية شنها أمن القليوبية قادها اللواء سعيد شلبى مدير الأمن، وشارك فيها اللواء اشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية، والعميد حسام فوزي رئيس مباحث المديرية وضباط البحث الجنائى بالوزارة والمديرية، استهدفت بؤرة عائلة أولاد أمين حافظ، المتهمين فى العديد من القضايا، وحدث اشتباك بالأسلحة بين المتهمين ورجال الشرطة وتم السيطرة على الموقف دون وقوع إصابات.

>

وأسفرت الحملة عن ضبط 45 متهمًا وتاجر للمواد المخدرة، وضبط 22 قطعة سلاح نارى و5 بنادق آلية، و7 بنادق خرطوش و20 فرد محلى الصنع، وعدد من الطلقات النارية، وتحرير 42 قضية مخدرات بلغت أوزانها 2 كيلو ونصف جرام من مخدر الحشيش، وكيلو هيروين، و1200 قرص مخدر و5 كيلو جرام من مخدر البانجو، وضبط 25 محكوم عليهم فى قضايا جنائية مختلفة، و7 قطعة سلاح أبيض تم تحرير المحاضر اللازمة بالمضبوطات، وإحالة المتهمين للنيابات المختصة.

>

وفى سياق متصل، واصلت الاجهزة التنفيذية بمجلس شبين القناطر بالاشتراك مع مديرية الزراعة وأجهزة الأمن وتنفيذ قرارات الإزالة للمنازل المخالفة بالمنطقة.

وقال المحاسب طه رشدى، رئيس المدينة، إنه تم إزالة 15 مبنى من فيلل وقصور وأوكار واستراحات أباطرة المخدرات من بينهم قصر تم بناؤه على مساحة 4 آلاف متر وبداخله العديد من الأوكار والمخازن، وآخر تم بناؤه على مساحة 350 متراً.

أمن القليوبية: تحرك قوات قتالية لتمشيط بؤر المثلث الذهبى بالجعافرة والخانكة