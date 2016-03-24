ضبط صاحب مستودع لبيعه 897 أسطوانة بوتاجاز بالسوق السوداء فى التبين

ضبطت مباحث شرطة التموين بالقاهرة صاحب مستودع بعد تصرفه فى 897 أسطوانة بوتاجاز مدعمة ببيعها بالسوق السوداء بالتبين، وحرر محضر بالواقعة.

وردت معلومات لشرطة التموين، مفادها قيام صاحب مستودع بوتاجاز بنطاق دائرة قسم التبين بحيازة وتجميع كميات كبيرة من أسطوانات البوتاجاز "كبيرة الحجم وصغيرة الحجم" المدعمة من قبل الدولة، بقصد بيعها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى، مستفيدًا من فارق الأسعار، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وبالفحص تبين تصرفه فى 897 أسطوانة بوتاجاز كبيرة وصغيرة الحجم فى السوق السوداء، وتم تحرير المحضر اللازم تجاه الواقعة.

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