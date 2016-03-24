"الفنون التطبيقية" ببنها تقيم ٤ معارض بقصر الثقافة لتوثيق إبداعات الطلبة

تفتتح كلية الفنون التطبيقية جامعة بنها ٤ معارض لتوثيق تجارب إبداعات الطلبة، بداء من اليوم الخميس ويستمر حتى يوم 28 مارس الجارى، تحت رعاية كل من اللواء رضا فرحات محافظ القليوبية والدكتور على شمس الدين رئيس جامعة بنها.

ومن جانبه أكد الدكتور ياسر سهيل عميد كلية الفنون التطبيقية بالجامعة أن المعارض الأربع تقام بقصر ثقافة بنها.

يشارك فى المعرض دكتورة نيفين فاروق المدرس بقسم طباعة المنسوجات والصباغة والتجهيز بأعمال معرضها تحت اسم ترنيمات نسيجية مطبوعة ومعرض للدكتورة إيمان الميهى المدرس بقسم تكنولوجيا الملابس والموضة تحت اسم ملابس الأفراح فى رؤية تصميمية معاصرة ومعرض للدكتورة ريهام الجندى المدرس بقسم الإعلان، تحت اسم إبداع ومعرض إبداعات تشكيلية من الخط العربى للدكتورة منى عبدالرحيم المدرس بقسم الإعلان.

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