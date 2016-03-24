الكتلة البرلمانية لـ"مصر الحديثة" تطالب بإلزام النواب بالتبرع لصندوق تحيا مصر

قال النائب فوزى فتى عضو مجلس النواب بدائرة أجا بالدقهلية ونائب الكتلة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، إنه أول من دعا لمبادرة تبرع النواب بجزء من رواتبهم لصالح لصندوق تحيا مصر ومستشفى سرطان الأطفال.

وأضاف عضو مجلس النواب فى تصريح لـ"اليوم السابع" أنه يجب أن يكون تبرع النواب لصالح صندوق تحيا مصر ومستشفى سرطان الأطفال إلزاميا، مشيرا أنه دعا إلى أن يتبرع النائب بـ500 جنيه لصندوق تحيا مصر و500 أخرى لمستشفى سرطان الأطفال.

وكان مجلس القبائل العربية طرح مبادرة تدعو نواب البرلمان التبرع بنصف رواتبهم لصالح صندوق تحيا مصر.

وقال علم الخولى عضو مجلس القبائل العربية، مستشار شباب 30 يونيو: "نظرًا للظروف الاقتصادية التى تشهدها مصر، أقترح أن يتبرع أعضاء مجلس النواب بنصف مكافآتهم الشهرية التى يتقاضوها من المجلس لصالح صندوق تحيا مصر، أسوة بالرئيس عبد الفتاح السيسى الذى تبرع بنصف راتبه إضافة إلى نصف ما يمتلكه لصالح لمصر".

- "القبائل العربية" تدعو النواب للتبرع بنصف رواتبهم لصالح"صندوق تحيا مصر"

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