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40 ألف طبيب أسنان ينتخبون نقيبهم اليوم تحت إشراف 43 قاض

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40 ألف طبيب أسنان ينتخبون نقيبهم اليوم تحت إشراف 43 قاض 40 ألف طبيب أسنان ينتخبون نقيبهم اليوم تحت إشراف 43 قاض
قال الدكتور مجدى بيومى، الأمين العام لنقابة أطباء الأسنان، إن النقابة تعقد انتخابات التجديد النصفى، صباح اليوم الخميس، بدءاً من العاشرة وحتى الخامسة مساءاً، مشيراً إلى أن حوالى 40 ألف طبيب للأسنان مسموح لهم بالتصويت، فى إجمالى 40 لجنة بكافة أنحاء الجمهورية، موضحاً أن الانتخابات تتم تحت إشراف قضائى كامل، حيث تضم كل لجنة قاض وسكرتاريته، بالإضافة إلى 3 مستشارين باللجنة العامة.

وأضاف بيومى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن النتائج الأولية سيتم إعلانها بعد الانتهاء من عمليات الفرز، بعد تلقى اللجنة العامة النتائج من المحافظات هاتفياً، فى نفس اليوم، لافتاً إلى أن فرز الأصوات سيتم فى مقرات اللجان نفسها.

ولفت إلى أن النقابة أعدت نماذج توكيلات تم إرسالها للمحافظات، خاصة بطلب المرشحين فى حال رغبتهم فى حضور عمليات الفرز لتقديمه للمستشارين، والحصول على التصاريح اللازمة.

وأوضح الأمين العام لنقابة الأسنان، أن 3 مرشحين يتنافسون على مقعد النقيب على مقعد النقيب هم "الدكتور ياسر الجندى وكيل النقابة الحالى، والدكتور خيرى المرسى أستاذ الجراحة بقصر العينى، والدكتور أحمد الزينى مدير إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة"، بالإضافة إلى ترشح 10 مرشحين على مقعد عضوية مجلس النقابة العامة فوق 15 سنة، و11 عضو فوق 15 سنة.

وأشار إلى أن النقابات الفرعية ستنتخب أيضاً رؤساء المحافظات ونصف أعضاء مجالسها، بجانب 6 مناطق جنوب الصعيد، والذى فاز مرشحه بالتزكية، والـ5 مناطق الأخرى سيتم التصويت عليهم، لافتاً إلى أن محافظة أسوان نجح رئيس النقابة الفرعية بالتزكية أيضاً.

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