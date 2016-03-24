العامرى فاروق يهاجم محمود طاهر: "حرام عليك الناس بتسوقك من برا بالغلط "

هاجم العامرى فاروق، وزير الرياضة وعضو مجلس إدارة الأهلى الأسبق، المهندس محمود طاهر رئيس مجلس إدارة القلعة الحمراء، وأنفعل العامرى قائلاً: "لو الجمعية العمومية قررت استمرار المجلس، ياريت يعيد ترتيب أوراقه بشكل يهدف لمصلحة النادى، ويقفلوا على أنفسهم ويسيبهم من الناس اللى برا، حرام مش ده الأهلى".

أضاف العامرى منفعلاً: "الناس اللى برا دول مش عارفين قيمة النادى، صدقنى مش عارفين قيمته، وعمرهم ماشتغلوا جواه، أفهم بقى، مش معقول كده، الناس دى بعيدة كل البعد عن جدران الأهلى وعشقهم لتراب الكيان، ابعد عنهم، وفكر تدخل نفسك جوه الأهلى وشوف الناس هتشيلك وتساعدك أزاى، مطلعناش برا جدران الأهلى، وتطلع أمورنا للناحية التانية..الناس بتسوقك من برا بطريقة غلط، حرام عليك يا أخى".

تابع العامرى فروق حديثه خلال حواره ببرنامج "مع شوبير": "بيتقال على الأهلى خربا وهو المسئول عن فرحة الشعب المصرى خلال العشرة سنوات اللى فاتت، وكان بيمثل منتخب مصر..حضرتك المسئول عن الابتسامة، والحالة المزاجية للشعب المصرى، ولو الأهلى قام اتفرج الشغل فى البلد هيبقى عامل ازاى..خرج الناس اللى دخلتها، دول بعاد عننا، مينفعش هما اللى يقودوا والأهلى، ويكونوا مسئولين عن كلمتك، ويكونوا متحدثين باسمنا..حرام والله حرام".

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