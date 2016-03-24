بالفيديو..أوباما يرقص التانجو ببراعة مع راقصة محترفة فى حفل بالأرجنتين

قام الرئيس الأمريكى باراك أوباما، بكسر قواعد البروتوكول الرئاسى خلال حفل عشاء خاص له مع الرئيس الأرجنتينى، حيث فاجئ الحضور بموافقته على الرقص مع أحد راقصات التانجو المحترفات خلال مراسم حفل العشاء.

وأظهر أوباما، براعته فى رقصة التانجو التى تعد أشهر الرقصات فى دولة الارجنتين.

ويذكر أن أوباما وصل للعاصمة الارجنتينية بوينس آيرس صباح الأربعاء ليحضر عدة فعاليات على مدار اليومين القادمين.

- الأرجنتين تعزز إجراءاتها لتأمين زيارة أوباما فى ضوء تفجيرات بروكسل

>

>