مؤسس تويتر جاك دورسي ينشر تغريدات كانيي ويست على صفحته

أطلق كانيي ويست Kanye West البارحة سلسلة من التغريدات غير الهجومية والمجنونة التي اعتادت عليها مواقع التواصل الإجتماعي منه لا سيما وأن تغريداته قبل شهر قد أحدثت بلبلة في الصحافة والإعلام وبين النجوم وحتى ضمن عائلته الكبيرة والصغيرة.

كتب ويست West قبل ساعات على تويتر كلمات تُعنى بالحياة كالحب والحقيقة والحلم والقوة والخطأ وغيرها من الأمور نذكر منها:

- لدي الكثير من الحب في قلبي، ونحن بحاجة فقط للقليل منه لنتنفس.

- جميع نخطىء. أنا أخطأت علناً.

- لا تختبأوا من الحقيقة فإنها الضوء الوحيد

- يظنون أننا حمقى. هم لا يعرفون كيف يتواصلون معنا.

- الأحلام تحقق الأمور. الأحلام تظهر علناً.

- لدي حلماً

-أنا أمثل الحالمين

ربما المشاكل الأخيرة التي سبّبها أو حدثت مع مغني الراب ضمن عمله والعائلة قد دفعته الى الإسترسال في توضيح مفاهيمه للحياة والعودة ربما عن أخطاء ارتكبها ولكنه لم يخفها أو يقم بها في السرّ بل أعلن عنها، كما أوضح في بعض تغريداته.

ولكن ما لفت الأنظار الى أن الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لتويتر جاك دورسي Jack Dorsey قد عاد ونشر على صفحته الخاصة عبر تويتر بعض من تغريدات زوج كيم كارداشيان Kim Kardashian التي عبّر فيها عن قوة الشعب وجعل الحياة أفضل وهي:

- أعد أن أستخدم القوة في داخل الشعب لإعطاء كل ما لدي للشعب.

- نحن هنا لنجعل الحياة أفضل.

- أنا أحبكم

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