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ارتجاع المرىء.. تعرف على أسبابه وإزاى تتجنب ألمه

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ارتجاع المرىء.. تعرف على أسبابه وإزاى تتجنب ألمه ارتجاع المرىء.. تعرف على أسبابه وإزاى تتجنب ألمه
أوضح الموقع الهندى " Bold sky"، فى تقرير نشره مؤخرا أن مرض ارتجاع المرىء هو اضطراب مزمن فى الجهاز الهضمى أدى لتضرر بطانة المرىء، وفى العادة تستمر علامات الإصابة به ثلاثة أشهر أو أكثر، وينتج عنه ألم شديد وشعور بعدم الراحة فى البطن.

ويحدث ارتجاع المرىء عندما يصبح الحمض والإنزيمات غير قادرين على هضم الطعام بشكل كامل، ما يعبر عن مشكلة فى الجهاز الهضمى تجعل السائل الموجود فى المعدة يتجه إلى المرىء.

وأشار التقرير إلى أن العوامل التى تساهم فى تطور مرض ارتجاع المرىء، تشمل اتباع غذائى غير صحى كتناول الأطعمة الدهنية والغنية بالتوابل والمسبكة، إضافة إلى الشيكولاتة والكافيين بكميات زائدة والتدخين والكحول.

وأوضح التقرير أن هذه العوامل تتسبب فى تطور مرض ارتجاع المرىء وزيادة الحمض فى المعدة، بشكل يؤثر على تناول الفرد للطعام والشعور بعد الارتياح، مؤكدا ضرورة تجنب هذه العوامل والنظام الغذائى الخاطئ.


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