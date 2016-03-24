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مركز المصالحة الروسى: رصدنا 5 خروقات للهدنة فى سوريا خلال 24 ساعة

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مركز المصالحة الروسى: رصدنا 5 خروقات للهدنة فى سوريا خلال 24 ساعة مركز المصالحة الروسى: رصدنا 5 خروقات للهدنة فى سوريا خلال 24 ساعة
رصد مركز المصالحة الروسية فى قاعدة "حميميم" بريف اللاذقية بسوريا 5 خروقات لوقف الأعمال القتالية "الهدنة " فى ريفى اللاذقية وحمص ، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وقال المركز ، فى بيان نشرته وزارة الدفاع الروسية على موقعها ونقلتها قناة "روسيا اليوم" اليوم "الأربعاء" إن" القوات الفضائية الجوية الروسية وسلاح الجو السورى لم تشن غارات على المجموعات المعارضة المسلحة التى أعلنت عن وقف الأعمال القتالية وأطلعت المركز الروسى أو الأمريكى فى "عمان" على مناطق تمركزها".

وأشار البيان إلى عقد اجتماع عمل بين ممثلى المجموعة الروسية فى مركز المصالحة ووزارة المصالحة السورية تم خلاله بحث مسائل تقديم المساعدات الإنسانية لسكان ريف دمشق، وبوشر بتشكيل قافلة مساعدات جديدة لسكان منطقة "ببيلا".

ونوه إلى أن المركزين الروسى والأمريكى جرا بينهما اتصالا هاتفيا تبادلا خلاله خروقات "الهدنة "وقف إطلاق النار فى سوريا، بالإضافة إلى بحث المسائل الإشكالية التى تواجه توصيل مساعدات إنسانية إلى ريف دمشق.
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