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الرئيس التنفيذي لهيئة الغذاء والدواء: انقلوا لنا الإشراف على الصيدليات.. وستشاهدون التغيير في أسعار الأدوية

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الرئيس التنفيذي لهيئة الغذاء والدواء: انقلوا لنا الإشراف على الصيدليات.. وستشاهدون التغيير في أسعار الأدوية الرئيس التنفيذي لهيئة الغذاء والدواء: انقلوا لنا الإشراف على الصيدليات.. وستشاهدون التغيير في أسعار الأدوية

    أكد الرئيس التنفيذي لهيئة الغذاء والدواء الدكتور محمد المشعل، أن الهيئة منذ إنشائها لا تزال تضع الأنظمة لسوق الأجهزة الطبية، وتعمل في هذا الجانب وهذا سيتطلب المزيد من الوقت.

واستبعد في تصريح صحفي على هامش منتدى فرص الأعمال السعودي الأميركي الرابع امس، ما يثار عن صعوبة وجود عدد من الأجهزة الطبية المغشوشة، يبلغ خمسة ملايين جهاز بالمملكة، وقال: من الصعب القول انها أجهزة مغشوشة، بل هي أجهزة رديئة الجودة، موكدا أن جميع الاجهزة لا بد من تسجيلها وفحصها. وعن دور الهيئة في التصدي للتلاعب في الادوية، أكد المشعل بأن الصيدليات ما تزال تحت إشراف وزارة الصحة، لذلك ليس لدينا أي سلطة عليها، وهناك مباحثات نجريها حالياً مع الوزارة لنقل صلاحيات الصيدليات للهيئة، لكن حتى الآن لم تنقل لنا هذه الصلاحيات، وفي حال تم نقل الصلاحيات للهيئة فسوف تشاهدون تغيرا في الصيدليات وأسعار الأدوية.

وعن استمرار بيع عدد من المنتجات في الأسواق التي تحذر منها الهيئة، قال عندما يصدر اي تحذير من أي منشآة على احد المنتجات فهذا يعني بأن على المواطنين أو المقيمين في حال مشاهدته لها تجنبها وعدم شرائها، كما ان عمليات سحب المنتجات من الأسواق تأخذ وقتاً طويلاً، موضحاً وجود تعاون بين الهيئة ووزارة التجارة والصناعة وهي التي تقوم بسحب المنتج من الأسواق.

وحول التحول الوطني أكد المشعل البدء في هذا التحول، ومن ذلك تحويل عدد من العمليات التي تقوم بها الهيئة إلى القطاع الخاص أي خصخصتها، ولكن لن يشمل ذلك مختبراتنا.

وحول خطط الهيئة لتطوير عمليات نقل الأدوية، أكد المشعل أن الهيئة تشدد على عمليات وطرق نقل الأدوية، كما تشدد حالياً على عمليات نقل المياه، حيث ان ما نسبته 95 في المئة من المياه الموجودة في الأسواق صالحة للشرب.

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