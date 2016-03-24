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بروكسل: الأخوان البكراوي نفذا تفجيري المطار ومترو الأنفاق

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بروكسل: الأخوان البكراوي نفذا تفجيري المطار ومترو الأنفاق بروكسل: الأخوان البكراوي نفذا تفجيري المطار ومترو الأنفاق

بروكسل - وكالات الأنباء

    قالت وسائل إعلام بلجيكية كانت قد نشرت أنباء عن اعتقال نجم العشراوي المشتبه فيه الرئيسي في تفجيرات الثلاثاء في بروكسل إن الشخص المعتقل ليس العشراوي. وقال النائب العام البلجيكي فريدريك فان ليو إن منفذ التفجير الانتحاري في مترو أنفاق ميلبيك هو خالد البكراوي شقيق إبراهيم البكراوي الذي يعتقد أنه منفذ التفجير الانتحاري بمطار بروكسل. وتضامنا مع بروكسل أضيئت معالم سياحية شهيرة مساء الثلاثاء. وقال رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس "هوجمت أوروبا لانها اوروبا، لذلك يجب أن يكون الرد أوروبيا".

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