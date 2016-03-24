الأمير محمد بن سلمان يستعرض مع وكيل وزارة الخارجية الأميركية المستجدات

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في مكتبه بالمعذر أمس وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون الدبلوماسية العامة ريتشارد ستنجل.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية، وبحث مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، والجهود المبذولة تجاهها.

حضر اللقاء معالي المستشار بالديوان الملكي الدكتور محمد العيسى ، ومعالي المستشار بالديوان الملكي الأستاذ عزام الدخيل ، ومعالي المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب سمو وزير الدفاع الأستاذ فهد العيسى ، ومعالي المستشار بالديوان الملكي الأستاذ سعود القحطاني. فيما حضر من الجانب الأميري المساعد الخاص لوكيل الوزارة كلايتون ماكليسكي ، ونائب مساعد وزير الخارجية لاري شوارتز والملحق الثقافي ديفيد إيجنغتون .