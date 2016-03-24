ولي العهد تباحث مع سفيري بريطانيا والنمسا

بحث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية -حفظه الله- مع سفير بريطانيا لدى المملكة سايمون كوليس، وسفير النمسا لدى المملكة جويجور كويسلر عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين المملكة وبريطانيا والنمسا.

جاء ذلك خلال استقبال سموه للسفيرين البريطاني والنمساوي كلاً على حده، بديوان وزارة الداخلية أمس.

حضر الاستقبالين نائب وزير الداخلية الأستاذ عبدالرحمن بن علي الربيعان، ونائب مدير عام المباحث العامة الفريق عبدالله بن علي القرني.